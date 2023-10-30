Социальная ориентированность

Проект бюджета Свердловской области на 2024 год и плановый период был согласован членами регионального правительства. Проект документа представил министр финансов региона Александр Старков. Ожидается, что в 2024 году доходы областного бюджета составят 407,6 млрд руб., расходы — 423 млрд руб.Основными бюджетообразующими доходами станут налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц: в 2024 году обеспечат свыше 74% налоговых и неналоговых доходов. Объем безвозмездных поступлений в следующем году составит 22 млрд руб.Бюджет Свердловской области сохранит социальную направленность. Ожидается, что расходы на социальную сферу на 19 млрд руб. превысят уровень 2023 года.«Ключевая установка — бюджет сохранит социальную ориентированность. Доля расходов на социальную сферу в следующем году составит 62%, или почти 263 млрд руб.», — отметил исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.Из них на образование планируется направить 117 млрд руб., на социальную политику — 96,2 млрд руб., на здравоохранение — 39,8 млрд руб., на физическую культуру и спорт — 5,3 млрд руб., на культуру — 4,4 млрд руб.В частности, бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств перед жителями Свердловской области. В том числе — повышение оплаты труда всех категорий бюджетников. Учтено также увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года. В проектировках бюджета предусмотрены расходы на исполнение всех действующих обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, в том числе учтена индексация социальных выплат с 1 января 2024 года в размере 4,5%.Кроме этого, в документе предусмотрены расходы на строительство и реконструкцию зданий образовательных учреждений в объеме 5,5 млрд руб., организаций здравоохранения — 1,9 млрд руб., объектов спортивной инфраструктуры — 700 млн руб. На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запланировано 2,6 млрд руб.В ближайшее время законопроект об областном бюджете будет направлен в Законодательное собрание Свердловской области, где работа над основным финансовым документом региона продолжится.Отметим, что бюджет региона формируется на основании прогнозных показателей. По данным минэкономразвития Свердловской области, в среднесрочном периоде ожидаются ежегодный рост валового регионального продукта на 2-3% и увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в 2024-2026 годах на уровне 107-108% в год.«Итоги прошлого года и текущие показатели говорят о положительной динамике социально-экономического развития Свердловской области. Рассчитываю, что по итогам этого года мы также выйдем в плюс по ключевым макроэкономическим показателям, в том числе, по валовому региональному продукту (ВРП), индексу промышленного производства, заработной плате уральцев», — сказал Алексей Шмыков.Исполняющая обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова, в свою очередь, отметила, что по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в регионе внедряются и постоянно совершенствуются механизмы поддержки инвесторов. Наращивание инвестиционной активности, по ее словам, ожидается на уровне 105-106% в год, что будет стимулировать дальнейший экономический рост.«Мы прогнозируем, что ВРП Свердловской области в 2024 году составит 2,8% к уровню 2023 года. В 2025-2026 годах рост ВРП продолжится в среднем на уровне 102,6-103,1% в год», — сказала Татьяна Гладкова.В числе других факторов экономического роста она назвала расширение потребительского спроса и оборота розничной торговли, а также ежегодное увеличение промышленного производства на уровне в среднем 102,7%, связанное с расширением импортозамещения, внутренней кооперации и ростом уровня локализации производства.В министерстве экономики и территориального развития также отмечают, что в 2023 году социально-экономическое развитие Свердловской области, как и в целом по России, характеризуется положительной динамикой ключевых показателей. Основными драйверами роста выступают отрасли обрабатывающей промышленности.По итогам 2023 года индекс промышленного производства на Среднем Урале ожидается на уровне 104,5%, по торговле — 102,5%. ВРП Свердловской области, согласно прогнозу, составит около 103%, заработная плата вырастет на 14% к уровню 2022 года.