Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Гордума Екатеринбурга в первом чтении приняла проект бюджета города на 2023 год и ...29.10.2021 Свердловские власти одобрили проект регионального бюджета на 2022 год
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. Правительство Свердловской области одобрило законопроект о региональном бюджете на 2022 ...30.10.2019 Свердловское правительство одобрило проект бюджета на 2020 год
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. Правительство Свердловской области одобрило законопроект об областном бюджете на 2020 ...13.11.2018 Законопроект о бюджете Свердловской области на 2019 год и плановый период принят в первом чтении
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Законопроект о бюджете Свердловской области на 2019 год и плановый период принят 13 ...28.10.2014 Дефицит бюджета Свердловской области в 2015 году может составить более 14%
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2014. Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко на заседании правительства ...