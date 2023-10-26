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26.10.2023

Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый период. Прогнозируется, что в 2024 году доходы областного бюджета составят 407,6 млрд руб., расходы определены в сумме 423 млрд руб., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Основные бюджетообразующие доходы — налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц — в 2024 году обеспечат более 74% налоговых и неналоговых доходов. Общий объем безвозмездных поступлений на 2024 год ожидается в размере 22 млрд руб.

Стоит добавить, что бюджет сохранит социальную направленность и предусматривает выполнение всех социальных обязательств перед жителями региона. Так, расходы на социальную сферу составят 262,7 млрд руб. Из них на образование планируется направить 117 млрд руб., на социальную политику — 96,2 млрд руб., на здравоохранение — 39,8 млрд руб., на физическую культуру и спорт — 5,3 млрд руб., на культуру — 4,4 млрд руб.

В ближайшее время законопроект о бюджете будет направлен в Законодательное Собрание Свердловской области.
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