Свердловский губернатор Евгений Куйвашев внес в план-график догазификации дополнительно 4,5 тыс. домохозяйств региона

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об обновлении плана развития газификации региона до 2030 года. В него внесены дополнительно еще 4,5 тыс. домов, для которых будет создана возможность газификации до конца 2024 года, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Согласно обновленной версии плана развития газификации, к 2024 году в Свердловской области планируется обеспечить доступ к сетевому природному газу для 71,1 тыс. домов. Количество газифицируемых домохозяйств будет увеличено за счет расширения пропускной способности действующих газовых сетей, реконструкции существующих и строительства новых газораспределительных станций. Для финансирования проекта в бюджетных и внебюджетных источниках на эти цели запланировано более 30,5 млрд руб. до 2030 года. Из них свыше 8,1 млрд руб. будет выделено в текущем году.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов напомнил, что первоначальный план-график в регионе включал 48 тыс. домов. Ускорить его позволила объявленная президентом РФ программа социальной газификации.
«Программа газификации пользуется большим спросом у уральцев. Только за новогодние праздники к построенным сетям газоснабжения подключилось почти 300 домов. Всего на сегодняшний день создана возможность для подключения более 50,5 тыс. домов», — рассказал министр.
Напомним, что по инициативе Евгения Куйвашева в Свердловской области действует расширенный список льготников, получающих компенсацию при газификации. Кроме того, в декабре 2022 года губернатор увеличил сумму компенсации с 70 до 100 тыс. руб.
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