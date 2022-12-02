В Свердловской области льготникам увеличили до 100 тыс. рублей размер субсидии на газификацию частных домов

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области с 70 до 100 тыс. руб. увеличен размер компенсации на приобретение газового оборудования по социальной газификации. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев. Оно вступит в силу с 2023 года, сообщает департамент информационной политики региона.



Напомним, что свердловчане могут направить заявку на социальную газификацию, по которой газораспределительная сеть подводится к границам участка заявителя бесплатно. Вдобавок составлены меры социальной поддержки для льготных категорий граждан. При газификации есть возможность частично компенсировать средства на строительство газопровода внутри участка, приобретение газового котла, газовой плиты, счетчика, электромагнитного клапана с датчиком загазованности и сигнализатора загазованности. Ранее можно было компенсировать до 70 тыс. руб. от итоговой суммы, теперь — 100 тыс. руб.



На Среднем Урале действует расширенный список льготников для социальной газификации. Это малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие люди; уральцы, достигшие возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины); граждане, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности; медицинские и педагогические работники, проживающие в сельской местности. Также догазификацию можно провести на деньги областного материнского капитала.