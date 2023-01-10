Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил увеличить размер компенсации для социальной газификации до 250 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений в рамках реализации программы по социальной газификации в Свердловской области. Речь идет о расширении списка льготников и возможности увеличения размера компенсации при подключении до 250 тыс. руб., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«У каждого главы муниципалитета от жителей должен быть перечень проблемных вопросов по газификации, их нужно поднимать и подходить к их решению нестандартно. Например, нижний предел компенсаций — это 100 тыс. руб., но нужно смотреть достаток семьи, социальное положение и индивидуально принимать решение о субсидировании до 250 тыс. руб.», — заявил свердловский губернатор.



Министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проработать вопрос по расширению перечня оборудования и материалов, на которые могут быть направлены средства в рамках соцгарантий. Сейчас уральцам компенсируется покупка котла, плиты, счетчика, клапана или сигнализатора.



Также Евгений Куйвашев направил в региональное минсоцполитики поручение включить в список льготников, помимо учителей и врачей, представителей бюджетной сферы, в том числе социальных работников и работников учреждений культуры. Все необходимые для этого документы должны быть подготовлены в течение недели. Кроме этого, в Свердловской области принимаются документы по включению в перечень льготных категорий инвалидов и участников Великой Отечественной Войны, ветеранов боевых действий и их семей.



По поручению губернатора главы муниципалитетов должны будут разработать дорожные карты по подключению каждого дома. Также в каждом муниципалитете должна быть создана комиссия для рассмотрения сложных случаев.



Напомним, что программа по социальной газификации предусматривает подведение газовой трубы к границам участка заявителя бесплатно. Согласно планам-графикам, в Свердловской области до 2028 года необходимо создать техническую возможность для догазификации 92 тыс. домов. Из них для 71 тыс. домовладений такая возможность должна быть обеспечена уже до 2024 года.