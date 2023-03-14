Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить информационную работу о льготах по газификации

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов усилить информационную работу с населением о льготах по газификации. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



«В этом году мы значительно усилили комплекс мер поддержки, которые уральцы могут получить на газификацию своего жилья. Расширен перечень льготных категорий граждан, а также список работ и газового оборудования, подлежащих компенсации. В зависимости от благосостояния семьи размер соцподдержки может составить от 100 до 250 тыс. рублей. Вместе с тем, многие уральцы не знают о положенных им льготах и потому не заявляются на участие в программе», — подчеркнул глава региона.



Чтобы сделать льготы максимально доступными для граждан, губернатор поручил скорректировать перечень тех, у кого есть право на компенсацию за подключение газа. Она может составить от 170 до 250 тыс. руб. в зависимости от категории.



Ранее по инициативе Е. Куйвашева в Свердловской области был введен расширенный пакет мер социальной поддержки по социальной газификации. Претендовать на субсидии могут многодетные, малоимущие семьи и одинокие граждане, бюджетники на селе, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. Компенсация может покрыть до 90% расходов на газификацию. Также расширен список работ и оборудования, на которые можно получить льготу.



В рамках программы социальной газификации в Свердловской области уже построено 628 км газопроводов. До конца года планируется обеспечить техническую возможность подключения более 71 тыс. домовладений.