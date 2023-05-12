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Заксобрание поддержало инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева расширить список участников льготной газификации

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Депутаты Заксобрания Свердловской области 19 декабря поддержали инициативу губернатора Евгения Куйвашева расширить список льготников по программе социальной газификации. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что принятый закон устанавливает меры социальной поддержки для инвалидов I группы и лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами. Так, компенсация составит 90% от затрат, осуществленных в период с 1 января 2024 по 31 декабря 2030 года, или 90% от затрат, осуществленных по 31 декабря 2030 года, на подключение жилья к газовым сетям, приобретение бытового газового оборудования и оборудование внутренней системы отопления.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, что власти делают все возможное, чтобы сделать подключение к газу жителей области максимально доступным.

«Так, 1 января 2024 года к льготным категориям по программе социальной газификации также добавятся работники бюджетной сферы, проживающие в городах, в том числе врачи и учителя», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Льготами уже пользуются малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, неработающие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет (а также их вдовы или вдовцы); граждане, которым установлена досрочная пенсия, в том числе по инвалидности; работники областных и муниципальных бюджетных организаций, проживающие в сельской местности и поселках городского типа; ветераны и участники Великой Отечественной войны и члены их семей, ветераны и инвалиды боевых действий, многодетные семьи.

Напомним, что размер субсидии зависит от совокупного семейного дохода и может достигать 90% от расходов на газификацию дома. При доходе в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) возможна компенсация до 250 тыс. руб., одного-двух МРОТ — до 175 тыс. руб., более двух МРОТ — 100 тыс. руб.
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