Заксобрание поддержало инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева расширить список участников льготной газификации

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов усилить ...14.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил размер максимальной субсидии на подключение к газу до 250 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об увеличении размера ...26.12.2022 В Свердловской области льготникам увеличили до 100 тыс. рублей размер субсидии на газификацию частных домов
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области с 70 до 100 тыс. руб. увеличен размер компенсации на ...07.06.2022 Инициатива губернатора Евгения Куйвашева о льготах на газификацию жилья для сельских медиков и педагогов получила поддержку свердловского Заксобрания
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2022. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали инициативу ...31.05.2022 Учителей и врачей Свердловской области планируют включить в список льготников при газификации жилья
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. На ближайшем заседании Законодательного собрания Свердловской области будет рассмотрен ...