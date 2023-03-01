Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил размер максимальной субсидии на подключение к газу до 250 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об увеличении размера максимальной субсидии для льготников при подключении частных домов к газу. Компенсация повысится до 250 тыс. руб. в рамках программы социальной газификации, сообщает департамент информационной политики региона.
Данное решение закреплено в постановлении областного правительства. Отмечается, что за последние полгода это второе повышение размера компенсации. Для покрытия расходов на газификацию размер стандартной субсидии увеличен с 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
На компенсацию расходов при подключении газа могут претендовать работники бюджетной сферы, проживающие в селах, а также семьи льготников, где доход на одного человека не превышает одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). В том случае, если на одного члена семьи приходится сумма, равная двум МРОТ, размер социального пособия составит 170 тыс. руб. Для остальных категорий — 100 тыс. руб.
Программа по социальной газификации, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривает подведение газовой трубы к границам участка заявителя бесплатно. Работы и стоимость оборудования оплачивает хозяин. Также в Свердловской области для подведения газа действует большой пакет льгот.
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