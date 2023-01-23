В Свердловской области заработала интерактивная карта социальной догазификации

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева создана интерактивная карта социальной догазификации. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Гражданин может указать в ней свой адрес и узнать, входит ли его дом в план по газификации, в какие сроки она будет выполнена, а также рассчитать стоимость услуги и подать заявку.



«Если дом или объект отсутствует в плане газификации, то здесь же уральцы смогут оформить заявку на социальную догазификацию в адрес регионального оператора. Кроме того, интерактивная карта позволяет ознакомиться с существующими мерами социальной поддержки в рамках догазификации, максимальный размер которых составляет 100 тыс. рублей», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



На Среднем Урале по плану требуется до 2028 года создать техническую возможность для догазификации 92 тыс. домов. Из них для 71 тыс. домовладений такую возможность нужно обеспечить до 2024 года.



В Свердловской области льготники уже сейчас могут получить до 100 тыс. руб. компенсации на приобретение газового котла, плиты, счетчика, клапана или сигнализатора. Помимо этого, глава региона распорядился расширить список льготных категорий для программы и предусмотреть в некоторых случаях возможность увеличить компенсацию до 250 тыс. руб.