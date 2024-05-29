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«Газпром» выделит Свердловской области 9,2 млрд руб. на социальную газификацию

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. «Газпром газификация» выделит Свердловской области 9,2 млрд руб. на социальную догазификацию. Данное соглашение подписали министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов в рамках Петербургского международного газового форума, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что общий размер внебюджетных средств на догазификацию Свердловской области с учетом финансирования, дополнительно согласованного Единым оператором газификации, составит 25,3 млрд руб. Это позволит к 2030 году газифицировать 111,4 тыс. частных домовладений Среднего Урала. Такие объемы предусмотрены планом-графиком, утвержденным губернатором Евгением Куйвашевым.

Напомним, ранее «Газпром газификация» выделило свыше 281 млн руб. на проведение газа в 46 муниципалитетах Свердловской области.

Добавим, что в рамках программы социальной газификации, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, с 2021 года в Свердловской области построено более 2,2 тыс. км газовых сетей. Это позволило создать техническую возможность для подключения почти 84,3 тыс. жилых домов, еще более 1,3 тыс. км газовых сетей для почти 21,2 тыс. домовладений строятся. Проектируется более 1,8 тыс. км газовых сетей для более 20,6 тыс. домов.

Программа социальной догазификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков домохозяйств. Монтаж сетей по территории земельного участка, разводку внутри дома, приобретение и монтаж необходимого оборудования оплачивает собственник. На непосредственное подключение дома к газоснабжению по решению губернатора Евгения Куйвашева предоставляется субсидия из областного бюджета для целого ряда категорий жителей. Сумма компенсации составляет от 100 до 250 тыс. руб. Подать заявку на бесплатное подведение газа к домовладению можно на портале Единого оператора газификации, через Госуслуги или в офисе газораспределительной организации.
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