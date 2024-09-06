«Пазл» для медкластера

В Екатеринбурге 5 сентября торжественно открыли 10-этажную поликлинику, которую возвели в Академическом районе муниципалитета. В мероприятии в режиме видео-конференц-связи приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава России Михаил Мурашко. Непосредственно в самом медучреждении присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Здание взрослой поликлиники № 3 ЦКГБ № 6 менее чем за два года возвела компания «Атомстройкомплекс». Ее строительство проходило в рамках приоритетного национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, с использованием механизмов инфраструктурного меню.
По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, новое медицинское учреждение является крупнейшим проектом по развитию инфраструктуры первичного звена здравоохранения, который регион смог реализовать благодаря федеральной поддержке.
«Новая поликлиника — это еще один шаг в развитии инфраструктуры здравоохранения, которая необходима для создания инновационного медицинского кластера», — сказал Евгений Куйвашев.
В новом медучреждении на площади более 16 тыс. кв. метров организованы 20 терапевтических участков, травмпункт, отделение неотложной помощи, женская консультация. Кроме того, оборудовано несколько операционных и имеется отделение физиотерапии, а также эндоскопии.
Поликлиника оснащена двумя маммографами и рентгенами, флюорографом, костным денситометром и компьютерным томографом. За одну смену здесь смогут принять до 1,2 тыс. пациентов — это 980 посещений непосредственно в самой поликлинике, еще 150 приходится на мощности женской консультации, 70 — на травмпункт.
При строительстве специалисты «Атомстройкомплекса» не забыли и про комфорт для посетителей и персонала. В здании реализована безбарьерная среда: главный вход в поликлинику выполнен без ступеней, для перемещения по этажам предусмотрено четыре лифта. Установлены киоски электронной очереди и удобная мягкая мебель. В благоустройстве прилегающей территории применены нескользящие покрытия, установлены скамейки.
По словам директора ЗАО «Отделстрой» (входит в ГК «Атомстройкомплекс») Евгения Беляева, все работы проводились с высоким качеством и в тесном взаимодействии с медицинскими экспертами.
«В строительстве медицинских объектов первостепенное значение имеет медицинская технология, которая обуславливает инженерные и архитектурные решения. Это и подведение медицинских газов, которые необходимы для жизнеобеспечения пациентов в операционный и реабилитационный периоды, и соблюдение специальных требований к системам отопления, кондиционирования и вентиляции, устройству слаботочных сетей. Мы хорошо знаем медицинскую технологию и умеем с ней работать», — отметил представитель застройщика.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал поликлинику красавицей и отметил ее уникальность.
«Архитектура, современный дизайн заслуживают уважения, и на презентации это видно. Хочу отметить, что она располагается в новом районе Академический, где также расположено большое количество открывающихся учреждений для детей, идет строительство жилья», — сказал Михаил Мурашко.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что открытие поликлиники № 3 в Академическом районе стало важной вехой в истории городской медицины. По его словам, это серьезный шаг в развитии не только отдельно взятого района, но и всей уральской столицы.
«Потребность в подобном учреждении высока. Оказание первичной медицинской помощи станет для наших жителей еще более доступным. Не менее важная задача, которую решает появление поликлиники, — это новые рабочие места, их будет создано порядка 500», — подчеркнул глава города.
Евгений Куйвашев также отметил, что за последние три года в Свердловской области отремонтированы более 200 медицинских учреждений, установлены свыше 80 фельдшерско-акушерских пунктов и зданий общих врачебных практик, закуплены 775 автомобилей скорой медицинской помощи и около 7 тыс. единиц современного медицинского оборудования. В ближайших планах завершение строительства восьми поликлиник (как детских, так и взрослых) в разных городах и селах региона. Также продолжится модернизация действующих медучреждений.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что Свердловская область — достаточно большой субъект РФ, и потребность в обновлении объектов существует.
«И, конечно, то, что президент страны принял [такое] решение, что мы все вместе продолжаем программу модернизации первичного звена, очень важно. И мы с вами должны заблаговременно подготовиться. Первый этап, как вы помните, завершаем в 2025 году, а второй этап модернизации первичного звена у нас начинается внутри нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с 2026 года. И очень важно, чтобы мы сейчас приоритизировали те объекты, которые нужны, востребованы, которые связаны с развитием соответствующих населенных пунктов не только Свердловской области, но и всех других регионов», — сказала Татьяна Голикова.
Как отметил председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (основной застройщик Академического района) Виктор Киселев, новая поликлиника для взрослых — это долгожданный объект, который улучшит доступность медицинских услуг для жителей района, так как они получат возможность получать квалифицированную помощь ближе к дому.
«Поликлиника была спроектирована нами с учетом количества уже существующих и будущих жильцов Академического района. Кроме того, это новые рабочие места. Тут будут работать высококвалифицированные специалисты, которые смогут оказывать качественную медицинскую помощь своим пациентам», — отметил Виктор Киселев.
Новая поликлиника в Академическом районе также станет одним из «пазлов» будущего медкластера. В нем разместятся аудитории и лекционный зал Уральской государственной медакадемии, которая также станет одним из резидентов будущего крупного объекта здравоохранения федерального значения.
Медицинский кластер — огромный шаг на пути Академического района к статусу уральского наукограда: здесь на одной территории будут объединены уже существующие объекты здравоохранения Урала (Областная клиническая больница № 1, Свердловский онкологический диспансер, НИИ ОММ и другие), а также появятся новые объекты образования и науки. Там будут учиться будущие врачи, а профессионалы смогут повышать свою квалификацию и делиться опытом с коллегами.Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области