«Пазл» для медкластера

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге 5 сентября торжественно открыли 10-этажную поликлинику, которую возвели в Академическом районе муниципалитета. В мероприятии в режиме видео-конференц-связи приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава России Михаил Мурашко. Непосредственно в самом медучреждении присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.Здание взрослой поликлиники № 3 ЦКГБ № 6 менее чем за два года возвела компания «Атомстройкомплекс». Ее строительство проходило в рамках приоритетного национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, с использованием механизмов инфраструктурного меню.По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, новое медицинское учреждение является крупнейшим проектом по развитию инфраструктуры первичного звена здравоохранения, который регион смог реализовать благодаря федеральной поддержке.«Новая поликлиника — это еще один шаг в развитии инфраструктуры здравоохранения, которая необходима для создания инновационного медицинского кластера», — сказал Евгений Куйвашев.В новом медучреждении на площади более 16 тыс. кв. метров организованы 20 терапевтических участков, травмпункт, отделение неотложной помощи, женская консультация. Кроме того, оборудовано несколько операционных и имеется отделение физиотерапии, а также эндоскопии.Поликлиника оснащена двумя маммографами и рентгенами, флюорографом, костным денситометром и компьютерным томографом. За одну смену здесь смогут принять до 1,2 тыс. пациентов — это 980 посещений непосредственно в самой поликлинике, еще 150 приходится на мощности женской консультации, 70 — на травмпункт.При строительстве специалисты «Атомстройкомплекса» не забыли и про комфорт для посетителей и персонала. В здании реализована безбарьерная среда: главный вход в поликлинику выполнен без ступеней, для перемещения по этажам предусмотрено четыре лифта. Установлены киоски электронной очереди и удобная мягкая мебель. В благоустройстве прилегающей территории применены нескользящие покрытия, установлены скамейки.По словам директора ЗАО «Отделстрой» (входит в ГК «Атомстройкомплекс») Евгения Беляева, все работы проводились с высоким качеством и в тесном взаимодействии с медицинскими экспертами.«В строительстве медицинских объектов первостепенное значение имеет медицинская технология, которая обуславливает инженерные и архитектурные решения. Это и подведение медицинских газов, которые необходимы для жизнеобеспечения пациентов в операционный и реабилитационный периоды, и соблюдение специальных требований к системам отопления, кондиционирования и вентиляции, устройству слаботочных сетей. Мы хорошо знаем медицинскую технологию и умеем с ней работать», — отметил представитель застройщика.Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал поликлинику красавицей и отметил ее уникальность.«Архитектура, современный дизайн заслуживают уважения, и на презентации это видно. Хочу отметить, что она располагается в новом районе Академический, где также расположено большое количество открывающихся учреждений для детей, идет строительство жилья», — сказал Михаил Мурашко.Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что открытие поликлиники № 3 в Академическом районе стало важной вехой в истории городской медицины. По его словам, это серьезный шаг в развитии не только отдельно взятого района, но и всей уральской столицы.«Потребность в подобном учреждении высока. Оказание первичной медицинской помощи станет для наших жителей еще более доступным. Не менее важная задача, которую решает появление поликлиники, — это новые рабочие места, их будет создано порядка 500», — подчеркнул глава города.Евгений Куйвашев также отметил, что за последние три года в Свердловской области отремонтированы более 200 медицинских учреждений, установлены свыше 80 фельдшерско-акушерских пунктов и зданий общих врачебных практик, закуплены 775 автомобилей скорой медицинской помощи и около 7 тыс. единиц современного медицинского оборудования. В ближайших планах завершение строительства восьми поликлиник (как детских, так и взрослых) в разных городах и селах региона. Также продолжится модернизация действующих медучреждений.Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что Свердловская область — достаточно большой субъект РФ, и потребность в обновлении объектов существует.«И, конечно, то, что президент страны принял [такое] решение, что мы все вместе продолжаем программу модернизации первичного звена, очень важно. И мы с вами должны заблаговременно подготовиться. Первый этап, как вы помните, завершаем в 2025 году, а второй этап модернизации первичного звена у нас начинается внутри нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с 2026 года. И очень важно, чтобы мы сейчас приоритизировали те объекты, которые нужны, востребованы, которые связаны с развитием соответствующих населенных пунктов не только Свердловской области, но и всех других регионов», — сказала Татьяна Голикова.Как отметил председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (основной застройщик Академического района) Виктор Киселев, новая поликлиника для взрослых — это долгожданный объект, который улучшит доступность медицинских услуг для жителей района, так как они получат возможность получать квалифицированную помощь ближе к дому.«Поликлиника была спроектирована нами с учетом количества уже существующих и будущих жильцов Академического района. Кроме того, это новые рабочие места. Тут будут работать высококвалифицированные специалисты, которые смогут оказывать качественную медицинскую помощь своим пациентам», — отметил Виктор Киселев.Новая поликлиника в Академическом районе также станет одним из «пазлов» будущего медкластера. В нем разместятся аудитории и лекционный зал Уральской государственной медакадемии, которая также станет одним из резидентов будущего крупного объекта здравоохранения федерального значения.Медицинский кластер — огромный шаг на пути Академического района к статусу уральского наукограда: здесь на одной территории будут объединены уже существующие объекты здравоохранения Урала (Областная клиническая больница № 1, Свердловский онкологический диспансер, НИИ ОММ и другие), а также появятся новые объекты образования и науки. Там будут учиться будущие врачи, а профессионалы смогут повышать свою квалификацию и делиться опытом с коллегами.