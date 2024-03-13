В Академическом завершается строительство взрослой поликлиники

В здание поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга в начале апреля начнут завозить тяжелое медицинское оборудование — современные аппараты компьютерной томографии и ультразвуковой диагностики, маммографы. В это же время объект будет передан региональному минздраву для организации его работы как медучреждения.
На данный момент крупнейшая поликлиника для взрослых в Академическом районе площадью 16 тыс. кв. м. готова на 90%. Объект был возведен специалистами компании «Атомстройкомплекс» в короткие сроки на средства инфраструктурного бюджетного кредита, который был предоставлен региону благодаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева и национальному проекту «Жилье и городская среда».
Темпы работ и готовность объекта оценил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
«Мы были на объекте
меньше двух месяцев назад и видим, как он изменился. Строители приблизились к финишному этапу. Основная отделка выполнена, остались мелочи: розетки, выключатели, светильники. Надеюсь, в апреле подрядчик передаст объект нашей системе здравоохранения, после этого сразу стартует процедура лицензирования и начнется набор персонала», — сказал Алексей Шмыков.
В смену поликлиника сможет принимать 1,2 тыс. человек. В здании предусмотрены операционные, дневной стационар, травмпункт, кабинеты для консультаций узких специалистов.
«Медицинские объекты — самые сложные, потому что к строительной технологии добавляется еще и медицинская. В этой поликлинике предусмотрено кондиционирование каждого кабинета, каждой палаты. Реализованы так называемые чистые помещения, подведены медицинские газы — на объектах общественного назначения таких инженерных решений не бывает. Чем сложнее задача, тем больше удовлетворения приносит ее успешное решение», — рассказал директор ЗАО «Отделстрой» (входит в структуру «Атомстройкомплекса») Евгений Беляев.
Напомним, что первый бетон в фундамент поликлиники был залит в декабре 2022 года, а спустя менее чем полтора года строительные работы близятся к завершению. На данный момент готов каркас и все инженерные сети, пущено тепло, выполнен сложный фасад с витражным остеклением. Внутри поликлиника тоже выглядит практически готовой: работают лифты, в кабинетах установлена медицинская мебель.
Отметим, что генеральный подрядчик объекта — компания «Атомстройкомплекс» — обладает большим опытом строительства зданий медицинского назначения. В портфолио компании — строительство и оснащение знаковых для города и региона объектов: Перинатального центра ОДКБ № 1, Свердловского областного противотуберкулезного диспансера, Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий, Центра медицины катастроф, а также подразделений Клиники сердца, МНТК «Микрохирургия глаза».
Добавим, что благоустройство территории вокруг поликлиники начнется при установлении плюсовых температур — рядом со зданием появятся скамейки, зеленые насаждения и клумбы. Ожидается, что к лету все необходимые работы будут закончены, и поликлиника примет первых пациентов.Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»