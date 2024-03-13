В Академическом завершается строительство взрослой поликлиники

В начале апреля в здание поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга начнут завозить медицинское оборудование

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В здание поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга в начале апреля ...