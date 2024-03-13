В начале апреля в здание поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга начнут завозить медицинское оборудование

УрБК, Екатеринбург, 08.02.204. Строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых в Академическом районе ...19.01.2024 В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков проинспектировал ...10.11.2023 Новому району — новая поликлиника
В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство поликлиники для взрослых ...09.11.2023 В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга подходит к завершению строительство девятиэтажной ...16.10.2019 В Академическом районе Екатеринбурга появится поликлиника для взрослых
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. В Академическом районе Екатеринбурга началось проектирование поликлиники для взрослого ...