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13.03.2024

В начале апреля в здание поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга начнут завозить медицинское оборудование

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В здание поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга в начале апреля начнут завозить тяжелое медицинское оборудование. В это же время объект будет передан региональному минздраву для организации его работы как медучреждения, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На данный момент крупнейшая поликлиника для взрослых в Академическом районе готова на 90%. Объект был возведен в короткие сроки на средства инфраструктурного кредита, которые привлек из федерального бюджета губернатор Евгений Куйвашев. Темпы работ и готовность объекта оценил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

«Мы были на объекте меньше двух месяцев назад и видим, как он изменился. Строители приблизились к финишному этапу. Основная отделка выполнена, остались мелочи: розетки, выключатели, светильники. Надеюсь, в апреле подрядчик передаст объект нашей системе здравоохранения, после этого сразу стартует процедура лицензирования и начнется набор персонала. К лету рассчитываем принимать здесь пациентов», — сказал Алексей Шмыков.

В смену поликлиника сможет принимать 1,2 тыс. человек. В здании предусмотрены операционные, дневной стационар, травмпункт, кабинеты для консультаций узких специалистов, конференц-зал на 299 человек.
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