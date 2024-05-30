Поликлиника готова к работе

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Крупнейшая поликлиника для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Девятиэтажное здание построено благодаря федеральным средствам, которые привлек губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК).«Всего по программе ИБК у нас запланирован ввод 14 медицинских объектов. Уже завершены шесть из них, в том числе введена взрослая поликлиника на 1,2 тыс. посещений в смену в развивающемся Академическом районе Екатеринбурга. Важно было предусмотреть, чтобы мощностей поликлиники хватило не только для нынешних, но и будущих жителей территории. Здание полностью оснащено высокотехнологичным медицинским оборудованием: аппаратами компьютерной томографии и ультразвуковой диагностики, маммографами и многим другим. Благодаря вводу этой поликлиники, будет создано порядка 1 тыс. рабочих мест. Сейчас формируется штат, и уже в этом году новая поликлиника откроется для пациентов», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Объект площадью 16 тыс. кв. м. компания «Атомстройкомплекс» по заказу министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области возвела менее чем за два года.«Взрослая поликлиника в Академическом районе — долгожданный для всех объект. Этот район — один из самых динамично развивающихся в Екатеринбурге. По числу жителей он уже сопоставим с крупными уральскими городами. Сегодня здесь применяются самые современные подходы и технологии для комфортной жизни людей. Строительство новой поликлиники стало возможным благодаря механизмам инфраструктурного меню и национальному проекту «Жилье и городская среда», — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Поликлиника для взрослых — один из самых ожидаемых объектов в Академическом районе Екатеринбурга, жители которого привыкли к тому, что ведущий застройщик территории АО СЗ «РСГ-Академическое» заботится о том, чтобы для удобства новоселов здесь была развита социальная инфраструктура. Так, одновременно с жилыми кварталами основной девелопер территории предусматривает размещение не только поликлиник, но и детских садов, школ, учреждений дополнительного образования.Строительством этих объектов занимается не только компания — основатель района АО СЗ «РСГ-Академическое», но и другие крупнейшие девелоперы уральского региона. При этом все социальные учреждения возводятся под ключ, чтобы максимально быстро приступить к оказанию услуг для населения восьмого района Екатеринбурга.Поликлиника для взрослых не стала исключением: специалисты компания «Атомстройкомплекс» сдадут объект не только в чистовой отделке, но и с полным парком медицинского оборудования. В новой поликлинике предусмотрены операционные, дневной стационар, кабинеты для консультаций узких специалистов, конференц-зал на 299 человек. Также здесь будут действовать травмпункт и женская консультация.Перечень оборудования и его характеристик согласован с министерством здравоохранения. Так, в поликлинике установлены флюорограф, два маммографа, костный денситометр, компьютерный томограф и два рентгена. В холле предусмотрены киоски системы электронной очереди. Штат учреждения частично укомплектован, сейчас идет передача помещений поликлиники представителям ЦГКБ № 6 и министерства здравоохранения, а также обучение персонала работе с высокотехнологичным оборудованием.Стоит добавить, что не только оборудование нового медицинского учреждения соответствует современным стандартам, но и отделочные материалы отвечают санитарно-гигиеническими нормативам, предъявляемым к таким помещениям. При этом для отделки компания «Атомстройкомплекс» использовала отечественные материалы.«В новом здании реализована безбарьерная среда: центральный вход и холл первого этажа спроектированы и выполнены без пандусов и ступенек; для перемещения пациентов и персонала поликлиники по этажам предусмотрено четыре лифта. Благоустройство и подъезды к поликлинике также сформированы с учетом комфорта и доступности для всех посетителей, в том числе, маломобильных групп. Например, уложено нескользящее жесткое покрытие на пешеходные дорожки. К отдельному входу в травматологическое отделение, в котором помимо кабинетов врачей оборудованы перевязочные и манипуляционные, рентген-кабинет, предусмотрен пандус для заезда машин «Скорой помощи», — рассказал руководитель проектов компании «Атомстройкомплекс» Александр Трухин.Подрядчик уже завершил строительство автомобильной парковки для медперсонала, которая расположена во внутреннем дворе поликлиники. Созданием стоянки для посетителей и благоустройством подъездов занимается администрация муниципалитета в рамках развития городской инфраструктуры.