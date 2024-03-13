Поликлиника для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга получила разрешение на ввод в эксплуатацию

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В здание поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга в начале апреля ...08.02.2024 Строительство поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга будет завершено в марте 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 08.02.204. Строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых в Академическом районе ...19.01.2024 В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков проинспектировал ...09.11.2023 В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга подходит к завершению строительство девятиэтажной ...16.10.2019 В Академическом районе Екатеринбурга появится поликлиника для взрослых
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. В Академическом районе Екатеринбурга началось проектирование поликлиники для взрослого ...