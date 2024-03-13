Поликлиника для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Поликлиника для взрослых в Академическом районе получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Здание было построено благодаря федеральным средствам, которые привлек губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), сообщает департамент информационной политики региона.Объект площадью 16 тыс. кв. м. компания «Атомстройкомплекс» по заказу министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области возвела менее чем за два года.«Взрослая поликлиника в Академическом — долгожданный объект. Строительство новой поликлиники стало возможным благодаря механизмам инфраструктурного меню и национальному проекту «Жилье и городская среда». Новое медучреждение станет одним из самых крупных и современных в городе», — отметил Евгений Куйвашев.Поликлиника сдана в чистовой отделке. В ней предусмотрены операционные, дневной стационар, травмпункт, женская консультация, кабинеты для консультаций узких специалистов, конференц-зал на 299 человек. В холле предусмотрены киоски системы электронной очереди.