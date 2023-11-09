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Вчера, 11:13

Новому району — новая поликлиника

Компания «Атомстройкомплекс» вышла на завершающий этап строительства новой поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга. Ожидается, что учреждение примет первых пациентов в следующем году. Средства на возведение медучреждения привлек из федерального бюджета губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в виде инфраструктурного кредита.

«Благодаря тому, что Евгений Куйвашев защитил три заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов на общую сумму 16,5 млрд руб., мы начали строительство важнейших объектов социальной инфраструктуры. В том числе на 70% готова поликлиника для взрослых в Академическом районе», — рассказал заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов.

Новому району — новая поликлиника

Поликлиника рассчитана на 1,2 тыс. посещений в смену и станет одной из самых крупных и передовых в городе. Помимо врачебных кабинетов, в ней разместятся несколько операционных, палаты, травмпункт, женская консультация, а также конференц-зал на 299 мест и столовая. Проектом предусмотрено оснащение поликлиники двумя цифровыми маммографами, денситометром, аппаратом компьютерной томографии.

Новому району — новая поликлиника

В настоящее время строители выполняют внешнюю и внутреннюю отделку здания. Для фасада использованы стекло и мокрая штукатурка в соотношении 70/30. Строители уже смонтировали на фасаде свыше 4,5 тыс. кв. м. стекла. Использованы энергосберегающие двухкамерные стеклопакеты. Снаружи стекла имеют специальную тонировку, которая также повышает теплоэффективность фасада и придает ему эстетичный вид. Кроме того, предусмотрена шумоизоляция витражных конструкций, которая обеспечит комфортные условия пациентам и медицинскому персоналу. Фасад готов на 90%. Внутри завершается разводка инженерных коммуникаций: вентиляции, водопровода, канализации, медицинских газов. Строители готовы в ближайшее время запустить тепло — завершают монтаж радиаторов, собирают тепловой пункт, подключают оборудование.

«На объектах медицинского назначения в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами применяются высокоэффективные решения по вентиляции, энергоснабжению. Наличие нескольких входных групп обеспечивает разделение потоков и безопасную логистику в здании. Все используемые в отделке материалы устойчивы к санитарной обработке и нетоксичны. Требования к освещенности лечебных помещений обусловили выбор композиционных решений здания и большого объема остекления», — отметил руководитель строительных проектов компании «Атомстройкомплекс» Иван Кузнецов.

Новому району — новая поликлиника

Территория вокруг поликлиники также будет приспособлена для нужд медучреждения. Здесь оборудуют удобные подъездные пути для автотранспорта, организуют пешеходные дорожки с жестким нескользким покрытием. Передовые решения применят и для освещения пространства, чтобы обеспечить пациентам комфорт.

Новому району — новая поликлиника

Отметим, что генеральный подрядчик объекта — компания «Атомстройкомплекс» — обладает большим опытом строительства зданий медицинского назначения. В портфолио компании представлены такие знаковые для города и региона объекты, как Перинатальный центр ОДКБ № 1, Свердловский областной противотуберкулезный диспансер, Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий, Центр медицины катастроф, а также подразделения Клиники сердца, МНТК «Микрохирургия глаза».

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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