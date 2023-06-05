УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:43

В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга подходит к завершению строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых, которым занимается компания «Атомстройкомплекс». Ожидается, что первых пациентов здесь примут уже в следующем году, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Средства на возведение медучреждения привлек из федерального бюджета губернатор Евгений Куйвашев в виде инфраструктурного кредита.

В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Поликлиника рассчитана на 1 тыс. 200 посещений в смену и станет одной из самых крупных в городе. Помимо врачебных кабинетов, в ней разместятся несколько операционных, палаты, травмпункт, женская консультация, а также конференц-зал на 299 мест и столовая. Проектом предусмотрено оснащение поликлиники двумя цифровыми маммографами, денситометром, аппаратом компьютерной томографии.

Вокруг поликлиники будут оборудованы подъездные пути для автотранспорта, пешеходные дорожки с нескользким покрытием.

Отметим, что за годы деятельности на строительном рынке Свердловской области у компании «Атомстройкомплекс» накопился большой опыт возведения зданий медицинского назначения. Так, в активе застройщика такие проекты, как строительство перинатального центра ОДКБ № 1, зданий Уральского института кардиологии, Областного противотуберкулезного диспансера и новой поликлиники МНТК «Микрохирургия глаза».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.06.2023 «Атомстройкомплекс» приступил к строительству кровли новой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса», строящего новую поликлинику в Академическом районе ...

13.12.2022 «Атомстройкомплекс» начал строительство взрослой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приступили к возведению здания поликлиники для ...

27.09.2022 «Атомстройкомплекс» построил в Екатеринбурге здание новой поликлиники для «Микрохирургии глаза»

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Компания «Атомстройкомплекс» построила здание новой поликлиники для Екатеринбургского ...

10.07.2020 Власти Екатеринбурга подготовили проект и анонсировали строительство поликлиники в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2020. Строительство соцобъектов в Екатеринбурге продолжается в полном объеме. Такое заявление ...

16.10.2019 В Академическом районе Екатеринбурга появится поликлиника для взрослых

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. В Академическом районе Екатеринбурга началось проектирование поликлиники для взрослого ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (185)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18