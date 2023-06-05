В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса», строящего новую поликлинику в Академическом районе ...

«Атомстройкомплекс» приступил к строительству кровли новой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приступили к возведению здания поликлиники для ...

«Атомстройкомплекс» начал строительство взрослой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Компания «Атомстройкомплекс» построила здание новой поликлиники для Екатеринбургского ...

«Атомстройкомплекс» построил в Екатеринбурге здание новой поликлиники для «Микрохирургии глаза»

Власти Екатеринбурга подготовили проект и анонсировали строительство поликлиники в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2020. Строительство соцобъектов в Екатеринбурге продолжается в полном объеме. Такое заявление ...