В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков проинспектировал ход строительства поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга и назвал темпы стройки высокими. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков отметил, что крупнейшая в городе поликлиника площадью 16 тыс. кв. м. возводится на средства инфраструктурного бюджетного кредита, который был предоставлен региону благодаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева и национальному проекту «Жилье и городская среда».«Перед нами стоит задача завершить строительство в середине марта. Уже полностью готов каркас здания, завершено устройство витражей из энергосберегающего стекла и устройство наружных инженерных сетей, а также смонтированы лифты и запущено отопление, остается финальная отделка. При такой высокой строительной готовности, уверен, работы будут выполнены в срок», — сказал Алексей Шмыков.Комментируя ход строительства, директор ЗАО «Отделстрой» (входит в состав компании «Атомстройкомплекс») Евгений Беляев отмечает, что в контракте расписан срок завершения работ по каждому этажу.«Например, третий этаж должен быть закончен 5 февраля, а четвертый этаж — 15 февраля и так далее. Мы понимаем, в какие даты на каждый этаж встанет медицинское оборудование», — подчеркнул Евгений Беляев.Темпы работ также оценил и министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, отметив, что поликлиника, рассчитанная на 1,2 тыс. посещений в смену, сможет принимать и большее количество пациентов, а главный врач городской больницы № 6 Роберт Соловьев уже формирует кадровый потенциал для работы в новом медучреждении.При поликлинике будут работать женская консультация и травмпункт. Помимо врачебных кабинетов здесь разместятся несколько операционных, палаты, а также конференц-зал на 299 мест и столовая.Ожидается, что уже летом учреждение примет первых посетителей.