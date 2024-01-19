Строительство поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга будет завершено в марте 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 08.02.204. Строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга будет завершено в марте этого года. В настоящее время уже закончены фасадные работы и устройство витражей из энергосберегающего стекла, смонтированы лифты и запущено отопление, строители завершают работы по внутренней отделке помещений, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит ГК «КОРТРОС»).
Напомним, что ранее ход работ на объекте проинспектировал
первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Он отметил высокие темпы стройки и добавил, что крупнейшая в городе поликлиника площадью 16 тыс. кв. м. возводится на средства инфраструктурного бюджетного кредита, который был предоставлен региону благодаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева и национальному проекту «Жилье и городская среда».
«Перед нами стоит задача завершить строительство в середине марта. Уже полностью готов каркас здания, завершено устройство витражей из энергосберегающего стекла и устройство наружных инженерных сетей, а также смонтированы лифты и запущено отопление, остается финальная отделка. При такой высокой строительной готовности, уверен, работы будут выполнены в срок», — сказал Алексей Шмыков.
Благоустройство территории вокруг поликлиники начнется весной: рядом со зданием появятся скамейки, зеленые насаждения и клумбы.
Согласно проекту поликлиники, который был выполнен основателем района АО СЗ «РСГ-Академическое», предусматривается 1,2 тыс. посещений в смену. В этом же здании будут работать женская консультация, дневной стационар и травмпункт.
Новую поликлинику будет отличать комфортная внутренняя логистика для пациентов. Ожидается, что первых посетителей она примет этим летом.Изображения предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»