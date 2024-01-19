Строительство поликлиники для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга будет завершено в марте 2024 года

В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков проинспектировал ...