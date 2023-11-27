Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с зампредом Совета Федерации Ириной Святенко создание медкластера в Екатеринбурге

На выставке «Россия» в Москве прошла презентация медицинского инновационного кластера «Академический» ...22.07.2021 Правительство РФ выделит до 7,5 млрд рублей на строительство медкластера в Академическом районе Екатеринбурга
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить до 7,5 млрд руб. на строительство медицинского кластера в ...22.07.2021 Правительство РФ выделит до 7,5 млрд рублей на строительство медкластера в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Москва, 22.07.2021. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить до 7,5 млрд руб. на строительство ...05.07.2021 Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о выделении федерального финансирования на создание медкластера в Академическом
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу о строительстве ...30.07.2014 Научно-образовательный медицинский кластер в районе Академический получит федеральную поддержку
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2014. Правительство Свердловской области планирует направить в Минздрав России предложения о ...