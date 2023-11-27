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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с зампредом Совета Федерации Ириной Святенко создание медкластера в Екатеринбурге

УрБК, Москва, 14.12.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с заместителем председателя Совета Федерации Ириной Святенко. Предметом разговора стало создание в Екатеринбурге медицинского кластера «Академический», сообщает департамент информполитики региона.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с зампредом Совета Федерации Ириной Святенко создание медкластера в Екатеринбурге
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

По словам Е. Куйвашева, реализация этого проекта позволит решить вопрос кадрового насыщения медицинских организаций. «Ирина Святенко высоко оценила инициативу свердловских властей по созданию кампуса, который позволит внедрять инновации в лечебную практику и производство медицинской и фармацевтической продукции, а также существенно повысить уровень медицинского образования и научных исследований благодаря концентрации научно-исследовательских и материально-технических ресурсов», — указано в сообщении департамента.

Напомним, что проект по созданию инновационного медицинского кластера «Академический» глава Свердловской области представил 25 ноября на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Будущий кластер должен будет объединить ключевые лечебные и научные учреждения в Академическом районе Екатеринбурга. Здесь поэтапно разместятся Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Уральский государственный медицинский университет с комплексом учебных корпусов и общежитий, научные организации УрО РАН и УрФУ, медицинский центр Академического района, новый онкоцентр, технопарк и реабилитационный центр. Кроме того, проект предусматривает создание комплекса инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также обеспечение сотрудников доступным и комфортным жильем.
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