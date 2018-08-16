Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил в МЭР предложение об увеличении площади ОЭЗ «Титановая долина»

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. Под Екатеринбургом построят вторую очередь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая ...20.05.2014 На площадке ОЭЗ «Титановая долина» началось строительство электроподстанции стоимостью 200 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2014. На площадке особой экономической зоны «Титановая долина» началось строительство ...15.05.2012 Строительство на площадке ОЭЗ «Титановая долина» решено начать с возведения административно-делового здания
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2012. Напомним, управляющая компания «Титановая долина» получила от министерства ...27.12.2010 Работы по строительству инфраструктуры особой экономической зоны «Титановая долина» планируется завершить не ранее 2012 года
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2010. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин и заместитель министра экономического ...21.12.2010 Благодаря реализации проекта «Титановая долина» в Свердловской области предполагается создать 17 тыс. рабочих мест
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2010. Решение о создании на территории Верхнесалдинского городского округа особой ...