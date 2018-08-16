Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил в МЭР предложение об увеличении площади ОЭЗ «Титановая долина»

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил в министерство экономического развития (МЭР) РФ заявку на увеличение площади особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» за счет включения в ее границы новой площадки «Патруши», которая находится на территории Сысертского городского округа. Площадь новой очереди ОЭЗ составит 123,2 га, сообщает региональный департамент информационной политики.



На новой площадке особой экономической зоны планируется реализовать ряд проектов в сфере логистики и производства товаров повседневного спроса.



Так, на площадке разместится инновационный распределительный центр стоимостью около 9,2 млрд руб. Там же будет запущен автоматизированный логистический комплекс стоимостью 1,6 млрд руб.



Кроме того, на новой площадке планируется построить производство инновационных изделий из полимерных и прочих материалов стоимостью 422 млн руб., запустить парфюмерно-косметическое производство (200 млн руб.) и производство текстильных изделий (505 млн руб.).



Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 12 млрд руб. Будет создано более 4 тыс. рабочих мест.