Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл Международный форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт работе Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.В своем приветственном слове губернатор отметил, что Свердловская область для участников строительной отрасли остается привлекательным регионом. Об этом, в частности, говорит тот факт, что во всех сегментах строительства — от индивидуального жилого дома до современного городского района — присутствуют проверенные девелоперы.«Мы не только много строим, но и практически полностью обеспечиваем себя строительными материалами. В целом уральские предприятия выпускают широкий спектр продукции для стройкомплекса. Также мы продолжаем обогащать опыт использования цифровых технологий, активно участвуем в пилотном проекте по внедрению информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства. Есть уникальные примеры применения инновационных энергосберегающих технологий и технологий «зеленого строительства». Рассчитываю, что наработки нашего региона будут интересны участникам выставки и будут в целом востребованы в строительном комплексе нашей страны», — сказал Евгений Куйвашев.С приветственным словом к участникам форума обратился также глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он отметил, что за время своего существования 100+ TechnoBuild получил серьезное развитие, став крупнейшим региональным конгрессом для участников отрасли.«Я абсолютно уверен, что будут найдены новые решения развития городских пространств, создания комфортной городской среды, строительства новых уникальных зданий, формирования современного облика наших населенных пунктов», — сказал Алексей Орлов.Напомним, что главной темой форума 100+ TechnoBuild в этом году стало «Строительство человечности». В текущем году ожидается участие 25 тыс. человек, в том числе около 700 спикеров. На полях форума планируется проведение 220 деловых мероприятий, свои практики и наработки представят 505 экспонентов.