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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл Международный форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт работе Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл Международный форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

В своем приветственном слове губернатор отметил, что Свердловская область для участников строительной отрасли остается привлекательным регионом. Об этом, в частности, говорит тот факт, что во всех сегментах строительства — от индивидуального жилого дома до современного городского района — присутствуют проверенные девелоперы.

«Мы не только много строим, но и практически полностью обеспечиваем себя строительными материалами. В целом уральские предприятия выпускают широкий спектр продукции для стройкомплекса. Также мы продолжаем обогащать опыт использования цифровых технологий, активно участвуем в пилотном проекте по внедрению информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства. Есть уникальные примеры применения инновационных энергосберегающих технологий и технологий «зеленого строительства». Рассчитываю, что наработки нашего региона будут интересны участникам выставки и будут в целом востребованы в строительном комплексе нашей страны», — сказал Евгений Куйвашев.

С приветственным словом к участникам форума обратился также глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он отметил, что за время своего существования 100+ TechnoBuild получил серьезное развитие, став крупнейшим региональным конгрессом для участников отрасли.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл Международный форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

«Я абсолютно уверен, что будут найдены новые решения развития городских пространств, создания комфортной городской среды, строительства новых уникальных зданий, формирования современного облика наших населенных пунктов», — сказал Алексей Орлов.

Напомним, что главной темой форума 100+ TechnoBuild в этом году стало «Строительство человечности». В текущем году ожидается участие 25 тыс. человек, в том числе около 700 спикеров. На полях форума планируется проведение 220 деловых мероприятий, свои практики и наработки представят 505 экспонентов.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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