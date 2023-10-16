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Вчера, 16:40

На модернизацию Ирбитского молочного завода выделят более 400 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. Свердловские власти выделят на модернизацию Ирбитского молочного завода свыше 400 млн руб. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Сегодня Ирбитский молзавод — это мощный производственный комплекс, перерабатывающий порядка 180 тыс. т молока в год. Всё сырье предприятие получает от поставщиков Свердловской области. Продукция завода известна далеко за пределами Свердловской области», — подчеркнула заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Терехова.

Ирбитский молочный завод играет важную роль в обеспечении жителей региона качественными молочными продуктами. В товарной линейке предприятия представлено 120 наименований продукции, что свидетельствует о разнообразии и удовлетворении потребительских потребностей. Модернизация производства, которая включает создание новых участков для термостатной продукции и розлива молочных продуктов, а также обновление оборудования для фасовки творожных десертов и автоматизации производства йогуртов, позволит значительно увеличить объемы переработки молока. Это не только повысит качество продукции, но и сможет сделать предприятие более конкурентоспособным игроком на рынке, что в свою очередь будет способствовать экономическому развитию региона.

Как отметил генеральный директор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков, все поставщики Ирбитского молзавода являются местными. Это является гарантией качества сырья. Также вырос объем поставок молока в прошлом году. В 2024 году предприятие превысило планируемые производственные показатели. За счет увеличения прибыли предприятия завод заплатил в бюджет региона в два раза больше налогов, чем в 2023 году.
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