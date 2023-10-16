На модернизацию Ирбитского молочного завода выделят более 400 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Московская компания ООО «Смартпроект», связанная с Группой «Синара», выкупила 49% акций ...11.09.2014 Открылся после реконструкции Екатеринбургский городской молочный завод №1
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2014. Глава администрации города Александр Якоб 11 августа, принял участие в церемонии ...14.08.2014 Свердловская область может отказаться от приватизации ОАО «Ирбитский молочный завод»
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2014. Власти Свердловской области, вероятно, исключат ОАО «Ирбитский молочный завод» из ...15.05.2012 И. о. генерального директора ОАО «Ирбитский молочный завод» Евгений Пильщиков: создание на базе завода кооператива может привести к тому, что предприятия не станет
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2012. Планируемое создание на базе ОАО «Ирбитский молочный завод» кооператива может привести ...22.02.2012 Правительство Свердловской области отказалось от идеи приватизации ОАО «Ирбитский молочный завод»
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2012. Правительство Свердловской области отказалось от идеи приватизации ОАО «Ирбитский ...