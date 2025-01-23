Молочные споры

УрБК, Москва, 24.11.2014. Объемы импорта молочной продукции в Россию сократились с начала года почти на 30% — с 4,8 до ...

Средняя закупочная цена на сырое молоко в РФ с начала 2013 года выросла на 7,5%

УрБК, Москва, 30.10.2013. Средняя закупочная цена на сырое молоко в РФ выросла на 7,5% с начала 2013 года и на 4,2% в ...