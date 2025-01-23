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23.01.2025

Молочные споры

Ирбитский молокозавод в Свердловской области накануне устроил пресс-тур для демонстрации стабильного положения на рынке молока и молочной продукции. Cодной стороны, момент был выбран подходящий. После прошлогодних ценовых рекордов и спада ажиотажного спроса ситуация вроде бы стабилизировалась. Однако именно в день пресс-тура вице-премьер России Дмитрий Патрушев, курирующий АПК, устроил жесткий разнос переработчикам молока за то, что темпы роста цен на их продукцию в разы опередили общегодовую инфляцию.

Молочные споры

На сегодня Ирбитский молокозавод, по словам гендиректора предприятия Григория Бачерикова, обрабатывает около 550 т молока, что составляет более 30% от общего объема производства в Свердловской области. При этом Г. Бачериков признал, что в прошлом году возник дисбаланс с сырьем, поскольку соседние регионы массово скупали свердловское молоко. После вмешательства губернатора Евгения Куйвашева, который пригрозил лишить субсидий предприятия, сбывающие молоко в других субъектах, ситуация выправилась. Однако само по себе наличие свердловского сырья на рынке на цены не повлияло.

Молочные споры

Руководитель молокозавода пояснил, что в прошлом году цены на молоко выросли со значительным опережением темпов инфляции по нескольким причинам: это рост доходов населения и объема потребления, а также подорожание топлива. Кроме того, как отметил Г. Бачериков, в предыдущие годы молоко продавалось по цене ниже себестоимости, и в 2024 году сработал эффект отложенной инфляции. В результате цена на сырье в закупе в прошлом году выросла сразу на 30%.

Молочные споры

«Если мы посмотрим, то молоко в последние несколько лет практически не росло в цене. Плюсом за короткий период времени наложились несколько таких факторов. А у нас уровень рентабельности нашего производства составляет в районе 4%. Мы сдерживали рост цен на продукцию, сколько могли», — сказал гендиректор Ирбитского молокозавода.

Молочные споры

По его словам, в текущем году цены на молоко будут расти в рамках общей инфляции в стране, поскольку влияние всех основных факторов себя уже исчерпало. На сегодня предпосылок для «драматичного» подорожания молока Григорий Бачериков не видит.

Молочные споры

Следует отметить, что схожие объяснения причин резкого роста цен на молоко и молочную продукцию в прошлом году давали и другие переработчики. Но, как выяснилось, в правительстве РФ перечисленные факторы посчитали не очень убедительными. В день пресс-тура по Ирбитскому молокозаводу вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на съезде Национального союза производителей молока отчитал переработчиков за возникший в прошлом году дефицит сливочного масла и пригрозил ограничениями экспорта молочной продукции.

«Ценовая ситуация на внутреннем рынке для нас является приоритетом, и ситуация, при которой у нас сливочное масло с июня росло в рознице на совершенно непонятных основаниях, привела к тому, что мы вынуждены были применять соответствующие шаги по сдерживанию. Хотя вы, я считаю, на своем уровне, со своими производителями, когда увидели эту тенденцию, могли тогда понять, что у вас объемы сливочного масла по всем компаниям начинают падать в угоду производству каких-то более маржинальных продуктов», — цитирует Д. Патрушева «Интерфакс».

Молочные споры

Насколько обоснованными окажутся претензии зампредседателя правительства РФ к переработчикам молока, покажут результаты проверки Федеральной антимонопольной службы. Как заявил глава УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалободов, в центральный аппарат ведомства переданы данные по ценам на «молочку» в регионе. Д. Шалободов отметил, что по ряду позиций ценник вырос на 38%, не уточнив деталей.

Напомним, что, по данным Росстата, цены на сливочное масло в стране в 2024 году выросли на 36,2%. В целом молоко и молочная продукция в 2024 году подорожали на 15,7%.
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