Молочные споры

Ирбитский молокозавод в Свердловской области накануне устроил пресс-тур для демонстрации стабильного положения на рынке молока и молочной продукции. Cодной стороны, момент был выбран подходящий. После прошлогодних ценовых рекордов и спада ажиотажного спроса ситуация вроде бы стабилизировалась. Однако именно в день пресс-тура вице-премьер России Дмитрий Патрушев, курирующий АПК, устроил жесткий разнос переработчикам молока за то, что темпы роста цен на их продукцию в разы опередили общегодовую инфляцию.
На сегодня Ирбитский молокозавод, по словам гендиректора предприятия Григория Бачерикова, обрабатывает около 550 т молока, что составляет более 30% от общего объема производства в Свердловской области. При этом Г. Бачериков признал, что в прошлом году возник дисбаланс с сырьем, поскольку соседние регионы массово скупали свердловское молоко. После вмешательства губернатора Евгения Куйвашева, который пригрозил лишить субсидий предприятия, сбывающие молоко в других субъектах, ситуация выправилась. Однако само по себе наличие свердловского сырья на рынке на цены не повлияло.
Руководитель молокозавода пояснил, что в прошлом году цены на молоко выросли со значительным опережением темпов инфляции по нескольким причинам: это рост доходов населения и объема потребления, а также подорожание топлива. Кроме того, как отметил Г. Бачериков, в предыдущие годы молоко продавалось по цене ниже себестоимости, и в 2024 году сработал эффект отложенной инфляции. В результате цена на сырье в закупе в прошлом году выросла сразу на 30%.
«Если мы посмотрим, то молоко в последние несколько лет практически не росло в цене. Плюсом за короткий период времени наложились несколько таких факторов. А у нас уровень рентабельности нашего производства составляет в районе 4%. Мы сдерживали рост цен на продукцию, сколько могли», — сказал гендиректор Ирбитского молокозавода.
По его словам, в текущем году цены на молоко будут расти в рамках общей инфляции в стране, поскольку влияние всех основных факторов себя уже исчерпало. На сегодня предпосылок для «драматичного» подорожания молока Григорий Бачериков не видит.
Следует отметить, что схожие объяснения причин резкого роста цен на молоко и молочную продукцию в прошлом году давали и другие переработчики. Но, как выяснилось, в правительстве РФ перечисленные факторы посчитали не очень убедительными. В день пресс-тура по Ирбитскому молокозаводу вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на съезде Национального союза производителей молока отчитал переработчиков за возникший в прошлом году дефицит сливочного масла и пригрозил ограничениями экспорта молочной продукции.
«Ценовая ситуация на внутреннем рынке для нас является приоритетом, и ситуация, при которой у нас сливочное масло с июня росло в рознице на совершенно непонятных основаниях, привела к тому, что мы вынуждены были применять соответствующие шаги по сдерживанию. Хотя вы, я считаю, на своем уровне, со своими производителями, когда увидели эту тенденцию, могли тогда понять, что у вас объемы сливочного масла по всем компаниям начинают падать в угоду производству каких-то более маржинальных продуктов», — цитирует
Д. Патрушева «Интерфакс».
Насколько обоснованными окажутся претензии зампредседателя правительства РФ к переработчикам молока, покажут результаты проверки Федеральной антимонопольной службы. Как заявил глава УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалободов, в центральный аппарат ведомства переданы данные по ценам на «молочку» в регионе. Д. Шалободов отметил, что по ряду позиций ценник вырос на 38%, не уточнив деталей.
Напомним, что, по данным Росстата, цены на сливочное масло в стране в 2024 году выросли на 36,2%. В целом молоко и молочная продукция в 2024 году подорожали на 15,7%.