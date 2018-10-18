Свердловские фермеры получили свыше 130 млн рублей на развитие семейного хозяйства в качестве господдержки

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. В Свердловской области с января по сентябрь 2018 года сократилось поголовье всех видов ...16.09.2016 В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота сократилось на 7,8%
В Свердловской области за январь-август 2016 года поголовье крупного рогатого скота составило 258,5 тыс. голов, что на ...16.09.2016 В Свердловской области за год поголовье крупного рогатого скота сократилось на 7,8%
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2016. В Свердловской области за январь-август 2016 года поголовье крупного рогатого скота ...26.02.2016 За год поголовье коров в подсобных хозяйствах Свердловской области сократилось на 10,7%
Поголовье коров в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) Свердловской области с января 2015 года по январь 2016 года ...30.01.2009 В Свердловской области в 2008 году имелось 202,9 тыс. голов крупного рогатого скота
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2009. В Свердловской области в 2008 г. имелось 202,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в ...