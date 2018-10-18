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Свердловские фермеры получили свыше 130 млн рублей на развитие семейного хозяйства в качестве господдержки

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Свердловской области за год шесть владельцев ферм получили более 130 млн руб. в качестве государственной поддержки на развитие семейного дела. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Создание и развитие малых сельскохозяйственных предприятий важно для экономического развития и обеспечения продовольственной безопасности региона. Финансирование данного малого бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Благодаря грантам на развитие семейного дела фермеры планируют построить три коровника. Там будут содержаться 400 голов крупного рогатого скота, организованы молочные блоки и родильные отделения. Также руководители семейных ферм приобретут животноводческое оборудование и крупный рогатый скот», — рассказала министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Отметим, что с 2012 года получателями грантов на развитие семейных ферм в размере 886,6 млн руб. стали 70 фермерских хозяйств. За 11 лет они построили 20 животноводческих ферм на 2 тыс. 160 мест крупного рогатого скота, провели капремонт двух животноводческих ферм на 455 скотомест, создали рыбоводческую ферму и приобрели здание животноводческой фермы на 200 голов. Также за это время владельцы хозяйств закупили 1 тыс. 455 голов крупного рогатого скота, 27 голов лошадей, 2 тыс. мальков рыб, сельскохозяйственную технику и оборудование. В фермерских хозяйствах создано 137 постоянных рабочих мест.
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