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Сегодня, 12:37

Свердловские фермеры будут развивать агротуризм

Три фермерских хозяйства из Свердловской области удостоились грантов «Агротуризм». Они получат совокупно 25 млн руб. из федерального и областного бюджетов на реализацию проектов сельского туризма.

Свердловские фермеры будут развивать агротуризм

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), гранты распределены между 164 хозяйствами со всей России. Среди них — экокомплекс «Уральская пчелка», занявший второе место в конкурсе Минсельхоза РФ, а также ферма «Черемухово» в Талицком районе и «Рыбалка глэмп и кэмп» в селе Киприно Невьянского района.

Все участники прошли конкурс при содействии СОФПП (на его базе создан региональный Центр «Мой бизнес»). Поддержка фермерских хозяйств в Свердловской области осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, курирующий в фонде поддержку сельхозпроектов, провел для конкурсантов обучающие семинары и консультации, помог в подготовке конкурсной документации. Очень рады узнать, что один из участников смог получить такую высокую оценку и занять второе место среди фермерских хозяйств со всей России. Уникальность проекта вкупе с уровнем подготовки позволили достичь таких результатов. Поздравляю всех победителей, а также тех, кто любит отдыхать в уникальных природных местах Свердловской области. Благодаря финансовой поддержке развития сельского туризма мы получим новые комфортные места отдыха», — прокомментировал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Напомним, что в 2023 году к основным направлениям государственной поддержки сельхозпроизводителей в регионе добавилось новое — поддержка и развитие сельского туризма. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение запланировать на эти цели более 13 млн руб. Грантовые средства предоставляются на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства по направлению «Агротуризм», а также при участии личных средств организаторов проекта.

Экокомплекс «Уральская пчелка» — семейный бизнес супругов Каркачёвых в селе Кадниково. Начался он с увлечения пчеловодством и пяти ульев. Выход на траекторию активного развития Татьяна Каркачёва связывает с прохождением бизнес-акселератора — одного из проектов поддержки СОФПП. Сегодня инфраструктура комплекса позволяет реализовывать программы отдыха и оздоровления. Гостям доступны экскурсии, продукция пчеловодства. Предприниматели развивают инклюзивный туризм, а также групповые программы для школьников.

Свердловские фермеры будут развивать агротуризм

«Если честно, мы не ожидали победы в конкурсе. Защита была нелегкой, после собеседования в Москве вышли растерянными. А в итоге получили такой высокий балл. Мы очень признательны за содействие Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства, региональному Минсельхозу. Специалисты помогли нам все правильно просчитать и описать. Деньги гранта хотим направить на покупку квадроциклов и снегоходов. Мы разрабатываем Лисью тропу до природного заповедника. Путь туда и обратно составляет 22 километра, на велосипедах не всем комфортно, много запросов было на квадроциклы. И теперь мы можем их купить», — рассказала Татьяна Каркачёва.

Еще одному проекту — комплексу для рыбаков в селе Киприно Невьянского района — грант позволит существенно расширить инфраструктуру для размещения. Владелец КФХ Сергей Куприянов планирует построить новые дома и бытовки.

Добавим, что Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации СОФПП оказывает комплексную поддержку фермерам: консультирует по грантам и субсидиям, по банковским продуктам для сельхозпроизводителей, проводит семинары и организует обучение, помогает в подготовке документов для получения грантовой поддержки, подбирает партнеров и помогает в организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Фото с сайта правительства Свердловской области
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