Предпринимательский оптимизм

В Свердловской области за 2022 год незначительно выросло число предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). Вместе с этим стало больше свердловчан, работающих в этой сфере. Власти страны и региона, в свою очередь, продолжали оказывать поддержку подобным предприятиям. В том числе бизнес мог получить поручительства и помощь в привлечении кредитов. В 2023 году Свердловская область намерена и дальше привлекать средства для поддержки бизнеса, а также делать процесс их получения более удобным. Обо всем этом в ходе пресс-завтрака рассказали замгубернатора Дмитрий Ионин и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.



По словам Д. Ионина, большая часть мер поддержки пришлась на национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». В рамках него работают три региональных проекта. За год на их реализацию было выделено 361,2 млн руб., из которых 335,9 млн руб. — из федерального бюджета. Также по муниципальным программам на поддержку предпринимательства было направлено 66,8 млн руб.



По итогам минувшего года в Свердловской области насчитывается 913,7 тыс. человек, работающих в сфере МСП. Это на 10% больше, чем в 2021 году. Число самих предприятий выросло до 201 тыс. 015 штук.



«Тот провал, который предрекали скептики, не случился. Наоборот, есть небольшой рост, на 2,2%, но в тех условиях, в которых малому и среднему бизнесу приходилось ориентироваться на полеты ключевой ставки, экономической конъюнктуры, курсов валют, это очень достойный результат», — прокомментировал Д. Ионин.



Помимо этого, продолжает расти число самозанятых: их стало на 69 тыс. больше, чем годом ранее. Спикер подчеркнул, что люди постепенно пробуют этот механизм и это «уже не диковинное явление, как было некоторое время назад».



Отдельное внимание уделялось мероприятиям по поддержке экспорта. В прошлом году 92 экспортера смогли подписать зарубежные контракты на сумму 83,4 млн долл. США. В первую очередь шла переориентация потоков на страны Азии и Африки.



«Здесь важна не только какая-то материальная поддержка, но и какая-то помощь с точки зрения компенсации по транспорту и не только. Важно развивать юридическую, психологическую поддержку. С одной стороны, люди выходят на неизвестный для себя рынок. Для предпринимателей с той стороны это тоже какая-то диковинка. Все опасаются. Тут надо четко соблюдать законодательство соответствующих стран и юридически грамотно оформлять документы. И мы оказываем такую поддержку вместе с коллегами», — добавил замгубернатора.



В. Пиличев отметил, что СОФПП помог бизнесу получить 14 млрд руб. кредитных средств. В том числе организация выдала 1 тыс. 249 поручительств на 5,6 млрд руб.



«Это очень неплохой результат: мы заняли второе место после Москвы, что очень почетно. Лично я считаю, что это первое место, поскольку Москва — это вообще отдельное «где-то там», — подчеркнул он.



Помимо этого, 2 тыс. 238 предпринимателей получили от фонда ряд комплексных услуг. Больше 6 тыс. человек прошли образовательные курсы и программы СОФПП. Еще 133 организациям помогли получить статус социального предприятия Свердловской области. Продолжалась и информационная работа: фонд провел 75 прямых эфиров на актуальные для бизнеса темы, а специалисты горячей линии обработали свыше 23 тыс. обращений.



В 2023 году в Свердловской области планируется продолжить реализацию региональных проектов. На эти цели пойдет 289,3 млн руб., из которых 269 млн руб. — из федеральной казны. Будет идти цифровизация сервисов поддержки МСП. Для этого Корпорация МСП разработала экосистему онлайн-сервисов. В режиме одного окна можно будет узнать о мерах господдержки, пройти диагностику бизнеса и своих навыков, заполнить документы, подать заявки на кредит одновременно в несколько банков. СОФПП намерен обновить сайт и запустить мобильное приложение.



Также фонд установил KPI по числу получателей поддержки в 1 тыс. 989 человек. В ходе специальных мероприятий и практикумов планируется обучить минимум 400 самозанятых. Информационно-консультационные и образовательные услуги для начала ведения бизнеса получат 9 тыс. 678 человек. В сфере экспорта помощь планируется предоставить как минимум 55 субъектам МСП. В том числе у них будет возможность участия в бизнес-миссиях в другие страны и международных форумах.



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