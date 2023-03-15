Воронка возможностей

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) запустил собственное мобильное приложение, позволяющее дистанционно воспользоваться услугами организации: подавать заявки, смотреть прямые эфиры, задавать вопросы членам организации. Презентация нового сервиса прошла в Екатеринбурге на площадке креативного кластера «Домна».
Директор СОФПП Валерий Пиличев отметил, что Свердловская область стала одним из первых регионов, где появилось подобное приложение. Еще с 2018 года фонд активно работал над своей цифровизацией, и сейчас все форматы его работы переведены в электронный вид. Задача по запуску сервиса для смартфонов была поставлена примерно полгода назад. При этом у СОФПП имеется свой сайт с мобильной версией. Но директор фонда отметил, что сайт и приложение не подменяют друг друга. Мобильный сервис имеет свой формат, что «увеличивает воронку возможностей для предпринимателей и жителей». А дальше каждый уже сам выберет, что ему удобно.
В. Пиличев рассказал, что особенно значимой реализация этого проекта будет для удаленных территорий. Речь идет о местах, где отсутствуют представительства СОФПП и даже субъектов малого предпринимательства не очень много. Но поскольку в приложении будет доступ ко всем услугам фонда, то жители этих мест окажутся на равных условиях с остальными. Даже если представительство есть, то новый сервис может избавить граждан от необходимости лишний раз посещать фонд «вживую». Также уточним, что в приложении имеются сервисы для самозанятых.
Однако директор отметил, что запуск всех модулей приложения произойдет в течение года: для некоторых вещей потребовалось больше времени. Например, пока недоступна возможность подать заявку на получение микрозайма. Но в дальнейшем вся процедура его оформления будет проходить дистанционно.
«На самом деле мы эволюционно движемся вместе со всем банковским сектором. Сейчас мы запустим приложение, будем его оснащать новыми модулями, новыми фишками. Дальше уже просто посмотрим, куда пойдет цифровая эволюция, куда нам надо будет двигаться», — подчеркнул В. Пиличев.
Кроме того, новый сервис входит в систему SOFP API, интегрированную с другими цифровыми площадками, в том числе связанными с Корпорацией МСП, некоторыми министерствами, службой судебных приставов и другими ведомствами. Подобные интеграции будут реализованы и в мобильном приложении, а также добавятся новые. Это связано с тем, что для получения ряда услуг потребуется обращаться к документам из внешних источников. Но эта работа будет идти постепенно.
«Нужно понимать, что фонд является оператором персональных данных, микрокредитной компанией — подлежит надзору Центрального банка. На нас накладывается очень много ограничений и информационных обязанностей», — уточнил директор СОФПП.
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