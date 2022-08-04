В Свердловской области пройдет онлайн-форум для самозанятых по продвижению в соцсетях и на маркетплейсах

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Свердловской области 12 октября пройдет онлайн-форум для самозанятых, посвященный разным аспектам продвижения и работы в интернете. Эксперты и представители крупнейших площадок интернет-торговли расскажут о нюансах продаж через социальные сети и на маркетплейсах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Организатором мероприятия выступит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Участие в форуме будет бесплатным в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
«В Свердловской области за два последних месяца число самозанятых увеличилось на 10 тыс. человек. По состоянию на 31 августа в регионе зарегистрировано 155 тыс. 610 плательщиков налога на профессиональный доход. Фонд реализует комплекс мер поддержки для самозанятых: обучаем, помогаем приобретать новые компетенции и даже менять профессию. Выводим на ярмарки, маркетплейсы, даем возможность попробовать себя в торговле в крупных торговых центрах. 12 октября проведем форум, на котором будет много полезной информации о продажах и продвижении», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.
О нюансах работы на маркетплейсах самозанятым уральцам расскажут представители и технологические партнеры Ozon, Яндекс.Маркет и Wildberries. Участники онлайн-мероприятия смогут задать экспертам вопросы и разобрать ситуации из практики.
Познакомиться с подробной программой форума и пройти регистрацию для участия можно на сайте СОФПП.
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