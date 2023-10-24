Для свердловских предпринимателей и самозанятых с 30 октября по 10 ноября проведут бесплатные курсы по фотографии и созданию сайтов

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Самозанятые и предприниматели Среднего Урала смогут бесплатно обучиться основам фотографии с 30 октября по 2 ноября и созданию сайтов с 7 по 10 ноября. Инициатором организации интенсивов выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес»).



«В Свердловской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» реализуется большой комплекс инструментов поддержки самозанятых граждан. Во многом за счет созданной в регионе инфраструктуры содействия сложились благоприятные условия для развития этой сферы: по состоянию на начало октября на Среднем Урале было зарегистрировано почти 240 тыс. самозанятых», — подчеркнул министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.



Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает различные обучающие программы для самозанятых, по итогам которых участники получают новые знания или даже профессию. По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, с начала года интенсивы, тренинги и мастер-классы в различных профессиональных областях прошли порядка 600 самозанятых региона. До конца года фонд планирует обучить еще не менее тысячи плательщиков налога на профессиональный доход.



Интенсив по программе «Основы фотографии» проведет профессиональный фотограф, основатель фотошколы, преподаватель факультета журналистики УрФУ Илья Сафаров. На курсе «Создание сайтов» участники научатся самостоятельно конструировать и собирать веб-проекты, а также проводить аудит уже существующих страниц.



Подробная программа и регистрация представлена на сайте СОФПП в разделе «Мероприятия».