Для свердловских предпринимателей и самозанятых с 30 октября по 10 ноября проведут бесплатные курсы по фотографии и созданию сайтов

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) снизил ставку по ...09.08.2023 Свердловских предпринимателей обучат азам бизнеса на курсе «Стартуй уверенно»
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого ...30.06.2023 В Екатеринбурге на базе кластера «Домна» пройдет ярмарка для самозанятых творческих профессий
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 15-16 июля пройдет ярмарка «Мой ...23.09.2022 В Свердловской области пройдет онлайн-форум для самозанятых по продвижению в соцсетях и на маркетплейсах
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Свердловской области 12 октября пройдет онлайн-форум для самозанятых, посвященный ...21.04.2022 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предложит самозанятым освоить новые профессии
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) запустил новую услугу ...