«Оптимум» для бизнеса

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес») и Свердловское отделение Сбербанка подписали соглашение о реализации новой программы финансовой поддержки бизнеса «Оптимум». Это новый продукт гарантийного рынка, использующий искусственный интеллект и позволяющий в максимально короткие сроки рассмотреть заявку предпринимателя о выдаче поручительства по кредиту. Инновация, разработанная в Свердловской области, будет представлена впервые на российском рынке цифровых разработок для бизнеса.«Свердловский областной фонд предпринимательства с 2018 года уделяет большое внимание вопросам цифровизации и улучшению сервиса для наших клиентов. Реализация новых продуктов в сотрудничестве с флагманами финансового рынка — очередной шаг в развитии сферы, а также повышении доступности финансовых услуг для бизнеса. Наш новый продукт, созданный совместно со Сбером, — поручительство «Оптимум». Это совместная разработка и новое слово в предоставлении гарантийной поддержки для предпринимателей Уральского региона. Продукт основан на работе искусственного интеллекта (ИИ) от Сбербанка и системы SOFP API от СОФПП», — рассказал директор регионального фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.Также он отметил, что продукт позволяет получить гарантийное поручительство в день подписания кредитного договора. В то время как раньше, по его словам, очередь предоставления гарантийной поддержки доходила до двух недель.Управляющий Свердловским отделением ПАО «Сбербанк» Владислав Шиленко также подчеркнул, что финансовой организации важно, чтобы клиенты получали быстро и качественно имеющиеся продукты и, в частности, кредитование. Банк и фонд рассматривали возможности улучшения рабочих процессов для оказания содействия предпринимателям. В результате совместными усилиями удалось создать решение — доступный сервис на базе ИИ. И как раз мы решили использовать искусственный интеллект при рассмотрении кредитных заявок.«Объем кредитов, выданных Сбербанком предпринимателям Свердловской области, за этот год вырос на 19 млрд руб. Если сравнивать весь портфель — до 46 млрд. Примерно каждому пятому предпринимателю требуется обеспечение по сделке. При этом не все клиенты готовы передавать имущество в залог, поэтому мы искали альтернативное решение и нашли его — это программа «Оптимум» с поручительством фонда», — добавил В. Шиленко.Поручительство по программе «Оптимум» ограничено лимитом в 50 млн руб. Стоимость продукта составляет 1% от его объема. Максимальный размер поручительства не может превышать 50% от суммы кредитных обязательств заемщика в пределах обозначенного лимита. При этом, по словам управляющего местным отделением Сбербанка, если предприниматель по каким-либо причинам не проходит скоринг в рамках продукта «Оптимум», то заявка на поручительство направляется на стандартное рассмотрение. Однако, в отличие от новой программы, оно требует полного пакета документов, и рассмотрение заявки на гарантийную поддержку может занять несколько дней.«Такая программа, как «Оптимум», на территории Уральского федерального округа (УрФО) реализуется впервые. Получить кредит под поручительство Фонда могут предприниматели со всего УрФО и из Республики Башкортостан. Уверен, что программа «Оптимум» будет востребована среди представителей малого бизнеса, а мы рассмотрим возможности тиражирования инструмента на другие регионы России при участии местных институтов развития», — заявил на презентации продукта директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.Также министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков отметил, что по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на Среднем Урале проводится планомерная работа по облегчению доступа представителей такого бизнеса, а также самозанятых к финансовым ресурсам. Так, программа «Оптимум» позволит повысить доступность кредитных средств и уменьшить сроки рассмотрения заявок на займы.Добавим, что поручительства — один из самых популярных инструментов финансовой поддержки СОФПП. Фонд работает с более чем 30 кредитными организациями — как региональными, так и федеральными. С начала 2023 года оформлено 1 тыс. 919 поручительств на сумму 13,3 млрд руб. Это уже позволило предпринимателям Свердловской области привлечь в банках свыше 29,8 млрд руб.В то же время областной фонд ежегодно наращивает объемы гарантийной поддержки. Так, за весь 2022 год было выдано 1 тыс. 249 поручительств на сумму 5,6 млрд руб., что позволило бизнесу получить в банках 13,99 млрд руб. кредитных средств. В начале сентября СОФПП уже в два раза увеличил лимит поручительств по кредитам для малого и среднего бизнеса — до 100 млн руб.