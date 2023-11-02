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«Оптимум» для бизнеса

«Оптимум» для бизнесаСвердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес») и Свердловское отделение Сбербанка подписали соглашение о реализации новой программы финансовой поддержки бизнеса «Оптимум». Это новый продукт гарантийного рынка, использующий искусственный интеллект и позволяющий в максимально короткие сроки рассмотреть заявку предпринимателя о выдаче поручительства по кредиту. Инновация, разработанная в Свердловской области, будет представлена впервые на российском рынке цифровых разработок для бизнеса.

«Свердловский областной фонд предпринимательства с 2018 года уделяет большое внимание вопросам цифровизации и улучшению сервиса для наших клиентов. Реализация новых продуктов в сотрудничестве с флагманами финансового рынка — очередной шаг в развитии сферы, а также повышении доступности финансовых услуг для бизнеса. Наш новый продукт, созданный совместно со Сбером, — поручительство «Оптимум». Это совместная разработка и новое слово в предоставлении гарантийной поддержки для предпринимателей Уральского региона. Продукт основан на работе искусственного интеллекта (ИИ) от Сбербанка и системы SOFP API от СОФПП», — рассказал директор регионального фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Также он отметил, что продукт позволяет получить гарантийное поручительство в день подписания кредитного договора. В то время как раньше, по его словам, очередь предоставления гарантийной поддержки доходила до двух недель.

Управляющий Свердловским отделением ПАО «Сбербанк» Владислав Шиленко также подчеркнул, что финансовой организации важно, чтобы клиенты получали быстро и качественно имеющиеся продукты и, в частности, кредитование. Банк и фонд рассматривали возможности улучшения рабочих процессов для оказания содействия предпринимателям. В результате совместными усилиями удалось создать решение — доступный сервис на базе ИИ. И как раз мы решили использовать искусственный интеллект при рассмотрении кредитных заявок.

«Объем кредитов, выданных Сбербанком предпринимателям Свердловской области, за этот год вырос на 19 млрд руб. Если сравнивать весь портфель — до 46 млрд. Примерно каждому пятому предпринимателю требуется обеспечение по сделке. При этом не все клиенты готовы передавать имущество в залог, поэтому мы искали альтернативное решение и нашли его — это программа «Оптимум» с поручительством фонда», — добавил В. Шиленко.

Поручительство по программе «Оптимум» ограничено лимитом в 50 млн руб. Стоимость продукта составляет 1% от его объема. Максимальный размер поручительства не может превышать 50% от суммы кредитных обязательств заемщика в пределах обозначенного лимита. При этом, по словам управляющего местным отделением Сбербанка, если предприниматель по каким-либо причинам не проходит скоринг в рамках продукта «Оптимум», то заявка на поручительство направляется на стандартное рассмотрение. Однако, в отличие от новой программы, оно требует полного пакета документов, и рассмотрение заявки на гарантийную поддержку может занять несколько дней.

«Такая программа, как «Оптимум», на территории Уральского федерального округа (УрФО) реализуется впервые. Получить кредит под поручительство Фонда могут предприниматели со всего УрФО и из Республики Башкортостан. Уверен, что программа «Оптимум» будет востребована среди представителей малого бизнеса, а мы рассмотрим возможности тиражирования инструмента на другие регионы России при участии местных институтов развития», — заявил на презентации продукта директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Также министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков отметил, что по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на Среднем Урале проводится планомерная работа по облегчению доступа представителей такого бизнеса, а также самозанятых к финансовым ресурсам. Так, программа «Оптимум» позволит повысить доступность кредитных средств и уменьшить сроки рассмотрения заявок на займы.

Добавим, что поручительства — один из самых популярных инструментов финансовой поддержки СОФПП. Фонд работает с более чем 30 кредитными организациями — как региональными, так и федеральными. С начала 2023 года оформлено 1 тыс. 919 поручительств на сумму 13,3 млрд руб. Это уже позволило предпринимателям Свердловской области привлечь в банках свыше 29,8 млрд руб.

В то же время областной фонд ежегодно наращивает объемы гарантийной поддержки. Так, за весь 2022 год было выдано 1 тыс. 249 поручительств на сумму 5,6 млрд руб., что позволило бизнесу получить в банках 13,99 млрд руб. кредитных средств. В начале сентября СОФПП уже в два раза увеличил лимит поручительств по кредитам для малого и среднего бизнеса — до 100 млн руб.
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