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СОФПП и Сбербанк подписали соглашение о реализации новой программы поддержки бизнеса «Оптимум»

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес») и Свердловское отделение Сбербанка подписали соглашение о реализации новой программы финансовой поддержки бизнеса «Оптимум». Программа, разработанная в регионе, является уникальной и будет запущена впервые в России.

СОФПП и Сбербанк подписали соглашение о реализации новой программы поддержки бизнеса «Оптимум»

«СОФПП уделяет большое значение цифровизации своих услуг и сервисов, регулярно внедряя передовые инструменты. Реализация новых продуктов в сотрудничестве с флагманами финансового рынка — очередной шаг в развитии сферы, а также повышении доступности финансовых услуг для бизнеса. Внедрение новой системы оценки, разработанной СОФПП специально для проекта, позволило в разы сократить время рассмотрения заявок на поручительство. По итогам автоматического анализа заявки с использованием SOFP API и элементов искусственного интеллекта предприниматель получает гарантийную поддержку фонда в день подписания кредитного договора», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Как отметил управляющий Свердловским отделением ПАО «Сбербанк» Владислав Шиленко, объем кредитов, выданных банком предпринимателям Свердловской области, с начала года вырос на 19 млрд руб. (до 46 млрд руб.).

«Примерно каждому пятому предпринимателю требуется обеспечение по сделке. При этом не все клиенты готовы передавать имущество в залог, поэтому мы искали альтернативное решение и нашли его — это программа «Оптимум» с поручительством фонда», — добавил В. Шиленко.

Отметим, что программа «Оптимум» — новый продукт гарантийного рынка. Она использует искусственный интеллект, который позволяет в считанные минуты рассмотреть заявку предпринимателя о выдаче поручительства по кредиту и тем самым существенно сокращает сроки получения денежных средств.
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