В Екатеринбурге 2 ноября состоится презентация новой программы финансовой поддержки для бизнеса СОФПП «Оптимум»

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Порядка 150 свердловских компаний малого и среднего бизнеса приняли участие во встрече ...15.03.2023 СОФПП помог бизнесу получить 14 млрд рублей кредитных средств
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. За 2022 год Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог ...19.05.2022 СОФПП организует мероприятие для предпринимателей в формате public talk
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) проведет в ...21.03.2022 СОФПП уменьшил ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) уменьшил ставки по ...26.06.2017 Свердловский фонд поддержки предпринимательства сможет выступать поручителем бизнеса по займам инвестиционных фондов
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) подписал соглашение ...