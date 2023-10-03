В Екатеринбурге 2 ноября состоится презентация новой программы финансовой поддержки для бизнеса СОФПП «Оптимум»

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В Екатеринбурге 2 ноября пройдет презентация новой программы финансовой поддержки для бизнеса «Оптимум». В рамках мероприятия будет подписано соглашение о сотрудничестве между Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) и Свердловским отделением ПАО «Сбербанк», сообщает пресс-служба фонда.



«Программа, разработанная в Свердловской области, является уникальной и будет запущена впервые в России. Она позволит повысить доступность кредитных средств для малого бизнеса, ее особенность — в применении искусственного интеллекта при рассмотрении кредитных заявок», — сообщается в анонсе мероприятия.



В презентации примут участие управляющий Свердловским отделением ПАО «Сбербанк» Владислав Шиленко и директор СОФПП Валерий Пиличев. Спикеры расскажут, в чем суть и преимущества новой программы «Оптимум» для предпринимателей, прокомментируют востребованность финансовой поддержки малого бизнеса в 2023 году по сравнению с 2022 годом и поделятся информацией, как получить кредит на развитие бизнеса при недостаточном обеспечении.