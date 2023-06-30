В Свердловской области будут применяться технологии искусственного интеллекта для мониторинга вырубки леса и природных пожаров

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. Власти Свердловской области начнут применять технологии искусственного интеллекта для природоохранной работы. Соответствующий договор на площадке выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге подписали региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов и управляющий Свердловским отделением «Сбербанка» Владислав Шиленко. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.Участники соглашения договорились о планах по использованию цифровых сервисов на основе искусственного интеллекта для мониторинга несанкционированных свалок бытовых объектов, незаконных вырубок леса, прогнозирования, предупреждения лесных пожаров и других неблагоприятных факторов.«Подписанное соглашение — это хороший фундамент для плодотворной кооперации между региональным минприроды и «Сбером» как технологическим лидером страны. Цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта сегодня могут решать множество задач в сфере природопользования, помогая достижению важнейшей цели по улучшению качества жизни свердловчан», — прокомментировал Д. Мамонтов.