В Свердловской области будут применяться технологии искусственного интеллекта для мониторинга вырубки леса и природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. По итогам шести месяцев 2023 года в Свердловской области на 56% снизился объем ...04.05.2021 В эксплуатации зданий в России могут использовать технологии искусственного интеллекта
УрБК, Москва, 04.05.2021. Минстрой РФ намерен использовать технологии искусственного интеллекта при эксплуатации ...27.01.2020 30% россиян опасаются, что их заменит искусственный интеллект
68% россиян не боятся потерять свое рабочее место из-за развития технологий искусственного интеллекта. Об этом ...27.01.2020 30% россиян опасаются, что их заменит искусственный интеллект
УрБК, Москва, 27.01.2020. 68% россиян не боятся потерять свое рабочее место из-за развития технологий искусственного ...03.12.2014 Стивен Хокинг: искусственный интеллект угрожает человечеству
Искусственный интеллект угрожает всему человечеству, считает британский физик-теоретик Стивен Хокинг, слова которого ...