На полях ИННОПРОМа ГК «КОРТРОС» и Сбербанк подписали соглашение о совместном развитии цифровых технологий в сегменте премиальных жилых домов

ГК «КОРТРОС» подписала соглашение о развитии цифровых технологий в девелопменте в рамках ПМЭФ

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. ГК «КОРТРОС» подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком на ...