На полях ИННОПРОМа ГК «КОРТРОС» и Сбербанк подписали соглашение о совместном развитии цифровых технологий в сегменте премиальных жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. На полях XIV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») и Сбербанк подписали соглашение о совместном развитии цифровых технологий при строительстве премиального жилого комплекса TATE в Москве. Подписи под документом поставили вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин и генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.
Так, жилой комплекс TATE, который возводят специалисты ГК «КОРТРОС», получит финансирование Сбербанка. Кроме того, стороны договорились о том, что при реализации жилого квартала будут взаимодействовать в рамках развития искусственного интеллекта, повышения качества обслуживания по цифровым сервисам и эффективности облачных решений, направленных на ускорение и удобство взаимодействия клиентов с девелопером. По прогнозам участников соглашения, применение инновационных технологий позволит снизить издержки на обслуживание цифровых сервисов и эксплуатацию зданий.
«Развитие цифровых технологий — один из приоритетов нашей компании. Так, в премиальный проект TATE мы внедряем инновации, которые помогут нам выстроить прозрачную и оперативную коммуникацию с клиентами, а также повысить эффективность управления. Рады, что вывести девелоперский продукт на новый уровень нам помогает Сбербанк — лидер в области цифровых решений», — отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.
В свою очередь, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин отметил, что банк сотрудничает с девелоперской группой на протяжении многих лет. И одним из показателей успеха совместной работы стал Академический район в Екатеринбурге.
«ГК «КОРТРОС» — это компания, с которой Уральский банк сотрудничает на протяжении более 10 лет. Совместно мы реализовали самый крупный проект комплексного развития территории в России — это район Академический в Екатеринбурге. Сейчас идет работа над другим масштабным проектом на Урале — Горнощитским. Развивать районы и города не только на территории УрФО, но и выходить за его пределы — это амбициозная и важная задача. Мы поддерживаем ГК «КОРТРОС» в желании изменить городское пространство Москвы, создать современную инфраструктуру и дать возможность тысячам жителей столицы проживать в комфортных и современных домах», — сказал Петр Колтыпин.
Отметим, что жилой комплекс премиум-класса ТАТЕ расположен в историческом районе Москвы Марьина Роща. ЖК будет состоять из двух башен высотой 41 и 49 этажей на общем стилобате и общественно-делового центра. Комплекс объединит в себе жилые резиденции, офисы, фитнес-центр с 25-метровым бассейном, детский досуговый центр и ресторан.
Ранее ГК «КОРТРОС» и Сбербанк подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на 27-м Петербургском международном экономическом форуме. Стороны выразили намерение установить партнерские отношения и развивать долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество в области цифровых технологий. ГК «КОРТРОС» является лидером
по внедрению в сферу ЖКХ таких технологий, как «Умный дом» и Системы искусственного интеллекта.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Ее организаторами в России являются Минпромторг и правительство Свердловской области.