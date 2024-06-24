Оцифрованный Академический

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Екатеринбург вошел в пятерку лидеров рейтинга «умных» городов по итогам расчета индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за 2023 год. Результаты были представлены на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город».«В городах России все чаще применяются цифровые технологии. Умные технологии помогают значительно сократить сроки и стоимость проектов, поэтому цифровой трансформации отрасли уделяем большое внимание. Ежегодно с 2020 года определяем индекс «IQ городов». Оцениваем работу интеллектуальных систем тепло-, водо- и газоснабжения, датчиков контроля качества воздуха и других показателей. Все эти высокотехнологичные процессы направлены на создание эффективной системы управления городской инфраструктурой, а также комфортных и безопасных условий для жизни россиян. По итогам расчета индекса его среднее значение достигло 61 балла из 120 возможных, что на 11% выше, чем в 2022 году», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Екатеринбург занял четвертое место в категории «Крупнейшие города» с населением более 1 млн человек. Суммарно эксперты ранжировали 235 населенных пунктов. Места распределились следующим образом — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Пермь. Города оценивались по 57 показателям 15 направлений. Учитывались успехи во внедрении современных технологий в сферах здравоохранения, образования, транспорта, предпринимательства и ЖКХ.Уральская столица планомерно наращивает темпы и показатели цифровой трансформации, которые позволяют говорить об успешном достижении соответствующей национальной цели к 2030 году.Так, в целях обеспечения безопасности города постоянно увеличивается количество установленных в нем камер, которые интегрированы в единую систему видеонаблюдения. При этом все большую популярность набирают системы видеонаблюдения в отдельных локациях города.Так, помимо видеокамер, которые помогают следить за порядком на автомагистралях, в Академическом районе Екатеринбурга системы наблюдения широко применяются для обеспечения безопасности жителей новостроек.«Безопасность — один из ведущих наших приоритетов, как девелопера, основавшего с нуля новый район для комфортной и спокойной жизни. Потому возможность для установки системы видеонаблюдения на всех новых домах закладывается нами еще на этапе проектирования очередного квартала. Количество видеокамер, основная задача которых — наблюдение и регистрация событий, постоянно увеличивается, поскольку Академический район активно застраивается. Работу тысяч электронных «глаз» контролируют люди: операторы службы безопасности «Гарант» управляют всей системой безопасности в круглосуточном режиме, отслеживая всю территорию проекта комплексного освоения территории «Академический». Важно отметить, что по статистике Академический — один из самых безопасных районов Екатеринбурга, где самое «жуткое» нарушение правопорядка — это кража велосипеда. Однако, похитителей чужого имущества здесь, как правило, находят по горячим следам», — подчеркнул генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.Помимо сети видеокамер, основатель восьмого района Екатеринбурга активно реализует и другие цифровые технологии, которые повышают комфорт жизни новоселов. Так, в доме на улице Мехренцева, 36 на протяжении многих лет успешно применяется система рекуперации тепла сточных вод и вентиляционного воздуха.Система рекуперации осуществляет нагрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома за счет отбора тепла сточных вод и вентиляционного воздуха. Принцип работы системы разделяется на несколько контуров. В рамках первого контура использованная жильцами горячая вода поступает в рекуператор сточных вод по системе канализации. Во втором контуре отработанный теплый воздух поступает в рекуператор воздуха по системе вентиляции. В третьем контуре циркулирует теплоноситель, который отбирает тепло от рекуператоров, преобразует его через тепловые насосы и приводит в теплообменный аппарат системы рекуперации. Такая технология позволит сократить коммунальные платежи за нагрев горячего водоснабжения.Другим инновационным проектом, который реализует ведущий девелопер Академического района, стала сетевая солнечная электростанция на крыше многоквартирного жилого дома, а также солнечные панели, установленные на жилом доме в квартале «Олимпика». Такое энергетическое решение позволяет жильцам экономить на общедомовом потреблении электроэнергии и сберегать природные ресурсы.Помимо этого, в каждом доме Академического района реализованы и другие энергоэффективные решения: индивидуальные тепловые пункты с погодозависимым регулированием, повышающие насосные станции с частотным регулированием, самопромывные фильтры дополнительной очистки холодной воды и лифты с модулем рекуперации.