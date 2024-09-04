Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов-миллионников по уровню цифровизации

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2024. Столица Среднего Урала заняла второе место среди российских городов по уровню развития ...

Екатеринбург вошел в топ-3 городов РФ по развитию велоинфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Екатеринбург вошел в топ-5 рейтинга самых «умных» городов России. Уральская столица ...

Екатеринбург вошел в пятерку лидеров рейтинга самых «умных» городов

Екатеринбург занял восьмое место среди российских городов с высоким качеством жизни по итогам I квартала 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Екатеринбург занял восьмое место среди городов России с высоким уровнем жизни по итогам ...