Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов-миллионников по уровню цифровизации

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2024. Столица Среднего Урала заняла второе место среди российских городов по уровню развития ...24.06.2024 Екатеринбург вошел в пятерку лидеров рейтинга самых «умных» городов
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Екатеринбург вошел в топ-5 рейтинга самых «умных» городов России. Уральская столица ...07.05.2024 Екатеринбург занял восьмое место среди российских городов с высоким качеством жизни по итогам I квартала 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Екатеринбург занял восьмое место среди городов России с высоким уровнем жизни по итогам ...31.07.2023 Екатеринбург попал в топ-10 рейтинга цифровизации городов-миллионников
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Екатеринбург занял девятое место в рейтинге цифровизации городского хозяйства в ...23.10.2018 Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по доступности детской инфраструктуры
УрБК, Москва, 23.10.2018. Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по качеству и доступности ...