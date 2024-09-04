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04.09.2024

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов-миллионников по уровню цифровизации

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Екатеринбург вошел в топ-5 среди городов-миллионников по уровню цифровизации. Он набрал 82,4 балла и занял четвертое место. Такие данные опубликовало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также в пятерку по индексу цифровизации вошли Москва (120 баллов), Санкт-Петербург (85,52 балла), Казань (84,78 балла) и Пермь (80,81 балла).

Напомним, что индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов», разработанный министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с МГУ имени Ломоносова, рассчитывается по десяти направлениям. Аналитики оценивают работу интеллектуальных систем тепло-, водо- и газоснабжения, датчиков контроля качества воздуха.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург вошел в пятерку самых «умных» городов России. Уральская столица заняла почетное место в категории «Крупнейшие города» (более 1 млн жителей).

Результаты исследования индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за 2023 год были объявлены на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город».
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