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Вчера, 12:02

Екатеринбург вошел в пятерку лидеров рейтинга самых «умных» городов

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Екатеринбург вошел в топ-5 рейтинга самых «умных» городов России. Уральская столица заняла почетное место в категории «Крупнейшие города» (более 1 млн жителей), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Результаты исследования Индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за 2023 год были объявлены на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город».

Всего эксперты оценивали 235 населенных пунктов. Екатеринбург занял четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Пятерку замыкает Пермь. Города оценивались по 57 показателям 15 направлений. Учитывались достижения во внедрении современных технологий в сферах здравоохранения, образования, транспорта, предпринимательства и ЖКХ.

Напомним, что в рамках прошедшего форума также стало известно, что инновационные цифровые технологии, которые успешно применяются при строительстве Академического района в Екатеринбурге, будут масштабированы при создании новых жилых комплексов в Перми. Реализацией проекта займется ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое»). Ранее также стало известно, что технологии умных домов в Академическом районе будут применены и при строительстве жилья в Москве.
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