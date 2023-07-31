Екатеринбург вошел в пятерку лидеров рейтинга самых «умных» городов

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Екатеринбург занял девятое место в рейтинге цифровизации городского хозяйства в ...23.11.2021 В ГК «КОРТРОС» рассказали о новых технологиях при строительстве жилья в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев в ходе своего выступления на форуме ...07.11.2019 Екатеринбург вошел в топ-10 самых популярных городов России у иностранцев
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. Екатеринбург вошел в первую десятку рейтинга российских городов, которые чаще всего ...10.04.2019 Опыт внедрения «умных» технологий в Академическом районе Екатеринбурга ляжет в основу цифровизации городов Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2019. Опыт внедрения «умных» технологий, накопленный в Академическом районе Екатеринбурга, ...26.12.2017 Екатеринбург вошел в топ-5 рейтинга «умных» городов России
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Екатеринбург вошел в топ-5 рейтинга «Индикаторы умных городов НИИТС-2017», ...