Екатеринбург вошел в пятерку лидеров рейтинга самых «умных» городов

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Екатеринбург занял девятое место в рейтинге цифровизации городского хозяйства в ...

В ГК «КОРТРОС» рассказали о новых технологиях при строительстве жилья в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев в ходе своего выступления на форуме ...