ГК «КОРТРОС» подписала соглашение о развитии цифровых технологий в девелопменте в рамках ПМЭФ

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. ГК «КОРТРОС» подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком на полях 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Стороны договорились о сотрудничестве в области развития цифровых технологий, которые на практике будут внедряться в девелоперские продукты, сообщает пресс-служба ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое»).Подписи под документом поставили генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев и вице-президент Сбербанка председатель Уральского банка Петр Колтыпин.Так, за счет передовых решений стороны намерены повышать качество обслуживания, совершенствовать облачные решения, направленные на ускорение и удобство взаимодействия с клиентами, а также расширять сферу применения искусственного интеллекта.По замыслу участников соглашения, инновационные технологии, выработанные в процессе совместной работы, снизят финансовые издержки на обслуживание цифровых сервисов и, следовательно, всей эксплуатации зданий.