ГК «КОРТРОС» подписала соглашение о развитии цифровых технологий в девелопменте в рамках ПМЭФ

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Институт электрофизики УрО РАН и крупнейший застройщик восьмого района Екатеринбурга ГК ...05.10.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «КОРТРОС» для развития Горнощитского района
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» ...04.06.2021 На ПМЭФ-2021 подписано соглашение о строительстве «второго Академического» района в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель совета директоров ГК ...15.02.2019 ГК «Кортрос» заключила соглашение о сотрудничестве с китайской компанией «Комплант»
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. ГК «Кортрос» и китайская компания «Комплант» подписали соглашение о комплексном ...12.04.2017 Коротко о событиях месяца
13 апреля в 11.00 в Екатеринбурге (БЦ «Палладиум», ул. Хохрякова,10) состоится встреча руководства ГК «КОРТРОС» и АО ...