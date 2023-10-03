Движение для развития

В рамках форума 100+ TechnoBuild, который с 3 по 6 октября проходит в Екатеринбурге, ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») презентовала новый проект освоения территорий. Кроме того, на полях форума был подписан ряд соглашений, позволяющих комплексно развивать новую площадь застройки, которая уже в ближайшие годы может стать девятым административным районом Екатеринбурга.Так, на стенде ГК «КОРТРОС» прошла презентация нового проекта — Горнощитского района, который в скором времени появится на карте города. Проект комплексного освоения территории предполагает застройку 800 га, что составляет примерно 3/5 от площади Академического района. До 2035 года на этой территории планируется построить 4,5 млн кв. м. недвижимости, из которых 3,7 млн кв. м. составит жилье. Согласно проекту, застройка территории будет компактной. Предполагается построить кварталы, состоящие из среднеэтажной, многоэтажной, смешанной и блокированной жилой застройки, а также кварталы индивидуальных домов.Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев рассказал, что проектирование нового района уральской столицы ведется в тесном сотрудничестве с администрацией города.«Проведена большая совместная работа в части градостроительной документации, и она будет завершена до конца года. В конце 2024 — начале 2025 года мы планируем выходить на стройку. Масштабы нового объекта застройки будут определять новый вектор и успех развития Екатеринбурга как городской агломерации. Поэтому совместная детальная и скрупулезная работа на первых этапах является залогом успеха», — сказал гендиректор ГК «КОРТРОС».Все достигнутые соглашения между городской администрацией и девелопером были закреплены в соглашении о сотрудничестве, которое на полях форума подписали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.Также соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного освоения Горнощитского района было заключено со Сбербанком. Документ подписали Станислав Киселев и заместитель председателя Уральского банка ПАО «Сбербанк» Александр Нуйкин. По его условиям Сбербанк предоставит финансирование ГК «КОРТРОС» на строительство жилья, социальных объектов и инфраструктуры в Горнощитском районе.Кроме этого, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов подписал соглашения о сотрудничестве с ООО «Управляющая компания «Про-Бизнес-Парк». Документ, в частности, касается создания новых рабочих мест на осваиваемой территории.Сергей Ланцов отметил, что ключевыми вопросами для любого проекта комплексного освоения территорий являются транспортная доступность и рабочие места.«С транспортной доступностью на этой территории все хорошо. Что касается мест для приложения труда, то на сегодняшний день там уже имеется порядка 5 тыс. рабочих мест с перспективой развития до 15 тыс. И «Про-Бизнес-Парк» — одно из предприятий, с которым мы будем сотрудничать в этом направлении. У компании там есть территория, которую они развивают и предоставляют под производственные мощности. И теперь мы будем вместе работать в этом направлении. Нашим вкладом станут развитие транспортной и инженерной инфраструктуры и предоставление жилья на комфортных условиях для тех, кто будет работать в этом районе», — рассказал гендиректор девелопера.Сергей Ланцов также добавил, что на данный момент ведутся переговоры о предоставлении на этой территории места под производственную площадку для Могилевского завода лифтового машиностроения (ОАО «Могилевлифтмаш»).Также в рамках форума 4 октября состоялась главная пленарная сессия «Человекоцентричность в строительной отрасли», на которой Станислав Киселев поднял вопрос о сбалансированном территориальном развитии России — чтобы малые российские города получали такие же стимулы для развития, как и крупные мегаполисы.Помимо проекта нового Горнощитского района, ГК «КОРТРОС» представила на стенде духи с ароматами Академического района. Линейку запахов разработал специально для выставки парфюмерный центр «Дегустатор». Всего было создано шесть ароматов, посвященных кварталам «Олимпика», «Спутник-1», «Конструктивизм» и «Первый Академический», Преображенскому парку и Детскому дому творчества. Представители девелопера сообщили, что в продажу эти ароматы выпускать не будут, однако в дальнейшем могут использовать их при подборе и продаже квартир.