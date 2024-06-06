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Вчера, 10:54

Планы для девятого района

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории Чкаловского района, на которой планируется строительство нового жилого квартала с объектами социальной сферы. В границах улицы Лучистой — Полевского тракта — ЕКАД планируется построить сразу несколько образовательных учреждений — три школы на 1,5 тыс. мест каждая, две школы для 2 тыс. 250 тыс. детей и одну школу на 1,15 тыс. учащихся. Освоением территории, которая может стать девятым административным районом уральской столицы, займется ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое»).

Планы для девятого района

Для дошкольников будет открыто сразу 10 детских садов на 350 мест каждый и одно учреждение для 200 ребят. Также два дошкольных учебных заведения разместятся в помещениях других зданий — общее количество воспитанников там составит 200 человек. Предусмотрено строительство учреждений дополнительного образования почти на 3 тыс. мест и двух спортивных школ на 550 и 600 мест.

Кроме этого, на территории будут построены жилые дома суммарной площадью квартир более 2 млн кв. м., детская и взрослая поликлиники, торговые объекты и собственная станция скорой помощи. На территории также создадут 11 зеленых скверов и парк вдоль реки Шиловки. Общая протяженность дорог в микрорайоне составит 16 км, а трамвайных путей, которые проложат для горожан, — 4,7 км.

Напомним, что проект нового Горнощитского района был представлен осенью прошлого года на стенде ГК «КОРТРОС» в рамках Х Международной строительной выставки 100+ TechnoBuild. Кроме того, на полях форума был подписан ряд соглашений, позволяющих комплексно развивать новую площадь застройки, которая уже в ближайшие годы может стать девятым административным районом Екатеринбурга.

Планы для девятого района
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Проект комплексного освоения территории предполагает застройку 800 га, что составляет примерно 3/5 от площади Академического района. До 2035 года на этой территории планируется построить 4,5 млн кв. м. недвижимости, из которых 3,7 млн кв. м. составит жилье.

Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов подчеркнул, что застройка территории будет компактной: предполагается построить кварталы, состоящие из среднеэтажной, многоэтажной, смешанной и блокированной жилой застройки, а также кварталы индивидуальных домов.

«Для дальнейшего развития жилищного строительства в Екатеринбурге необходимы дополнительные проекты комплексного освоения территорий. Точечная застройка эту задачу не решает. И мы считаем, что таким проектом может быть Горнощитский. Его месторасположение удачно в плане обеспечения необходимых объемов жилищного строительства в регионе. Кроме того, это одно из самых перспективных направлений для комплексной застройки. Тут уже есть готовые решения для интенсивного развития будущего района: есть готовая транспортная инфраструктура — ЕКАД, трамвайная ветка, выезд на Полевской тракт и многое другое. Кроме того, в проекте «Горнощитский» планируется повторить успешный опыт Академического района, связанный со строительством необходимой инфраструктуры параллельно с вводом жилых кварталов», — сказал Сергей Ланцов.

Планы для девятого района
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Добавим, что особенностью нового проекта от компании — основателя Академического района Екатеринбурга станет не только развитая инфраструктура, но и малоэтажная застройка: тут запланированы целые кварталы с индивидуальными жилыми домами.

Кроме того, одной из приоритетных задач девелопера новой территории станет обеспечение жителей нового района рабочими местами — их будет создано порядка 40 тыс. Это как производственные объекты, так и объекты формата Flex-place для малого и среднего бизнеса.

Планы для девятого района

Добавим, что будущий новый район на юго-западе Екатеринбурга рассчитан на 120 тыс. жителей. Ожидается, что освоение территории будет завершено до 2033 года.
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