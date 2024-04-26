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На юго-западе Екатеринбурга в новом районе будет построено 19 образовательных учреждений на 16 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В новом микрорайоне, который появится в юго-западной части Екатеринбурга, будет построено шесть школ и 13 детских садов, которые смогут посещать почти 16 тыс. детей. Проект межевания территории Чкаловского района, в котором планируется строительство жилого квартала с объектами социальной сферы, утвердил глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в границах улицы Лучистой — Полевского тракта — ЕКАД появится три школы на 1,5 тыс. мест каждая, две школы для 2 тыс. 250 тыс. детей и одна школа на 1,15 тыс. учащихся. Для дошкольников здесь построят 10 детских садов на 350 мест каждый и один детсад на 200 мест. Еще два дошкольных учебных заведения разместятся в помещениях других зданий — общее количество воспитанников там составит 200 человек. Также на этой территории предусмотрено строительство учреждений дополнительного образования на почти 3 тыс. мест и двух спортивных школ на 550 и 600 мест.

Согласно документу, в новом районе появятся жилые дома суммарной площадью квартир более 2 млн кв. м., детская и взрослая поликлиники, торговые объекты и собственная станция скорой помощи, 11 зеленых скверов и парк вдоль реки Шиловки. Общая протяженность дорог в микрорайоне составит 16 км, а трамвайных путей — 4,7 км. Освоение территории площадью около 500 га будет завершено до 2033 года.
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