На юго-западе Екатеринбурга в новом районе будет построено 19 образовательных учреждений на 16 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территорий ...07.03.2024 В Октябрьском районе Екатеринбурга будет построено восемь детских образовательных учреждений на 6,5 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. В Октябрьском районе Екатеринбурга в ближайшее время появится восемь детских ...04.03.2024 В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детских сада на 650 мест
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено два детских ...22.02.2024 В трех районах Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено три школы и пять детских садов для 5 тыс. детей
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания территории в трех районах ...16.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории для создания нового микрорайона на севере муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории ...