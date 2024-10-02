УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 11:40

Инфраструктура для девятого района

ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») в ближайшее время начнет строить инфраструктуру для Горнощитского микрорайона Екатеринбурга. Для этого специалисты используют опыт, полученный при строительстве и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения в Академическом районе. Об этом на выездном заседании комитета по энергетики СОСПП рассказал генеральный директор ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС») Алексей Обухов.

Инфраструктура для девятого района


«Любое строительство начинается с инфраструктуры, и без надежных инженерных сетей невозможно создать комфортную городскую среду. В Академическом районе мы уже накопили значительный опыт в проектировании, строительстве и эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, и теперь он будет использован при развитии нового микрорайона — Горнощитского (Академического-2)», — отметил Алексей Обухов.

Всего за 15 лет в Академическом районе Екатеринбурга было построено пять канализационных насосных станций (КНС) и 53 км сетей водоотведения. Еще 24,3 км сетей запланировано построить в ближайшие два года, из них 5,3 км — в Горнощитском микрорайоне. Также на осваиваемой территории появятся пять КНС, включая первую канализационную насосную станцию, мощностью 15 тыс. кубометров в сутки.

На текущий момент перед девелопером стоит задача обеспечить работу системы водоотведения первой очереди строительства проекта застройки микрорайона «Горнощитский» в Екатеринбурге, производительностью 8 тыс. 412 кубометров в сутки, рассчитанную на 42 тыс. жителей. Проектные работы были начаты еще в 2024 году, в этом году уже начинается строительно-монтажная стадия с плановым сроком завершения работы в I квартале 2027 года.

Напомним, соглашение о комплексном развитии нового микрорайона Екатеринбурга глава города Алексей Орлов и генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселев подписали в октябре 2023 года на полях форума 100+ TechnoBuild.

Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев рассказал, что проектирование нового района уральской столицы ведется в тесном сотрудничестве с администрацией города.

«В 2025 году мы планируем выходить на стройку. Масштабы нового объекта застройки будут определять новый вектор и успех развития Екатеринбурга как городской агломерации. Поэтому совместная детальная и скрупулезная работа на первых этапах является залогом успеха», — сказал гендиректор ГК «КОРТРОС».

Соглашение о финансировании строительства инженерной инфраструктуры на территории нового жилого района «Горнощитский» в Екатеринбурге было подписано между ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» и Сбером на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге осенью 2024 года.

Также в 2024 году глава Екатеринбурга утвердил проект межевания территории Чкаловского района, на которой и планируется строительство нового жилого квартала с объектами социальной сферы. В границах ул. Лучистой — Полевского тракта — ЕКАД планируется построить сразу несколько образовательных учреждений — три школы на 1,5 тыс. мест каждая, две школы для 2 тыс. 250 тыс. детей и одну школу на 1,15 тыс. учащихся. Именно они положат начало микрорайону.

Всего же новый район Горнощитский займет 804 га. На осваиваемой территории построят 4,43 млн кв. м недвижимости, из которых 3,7 млн кв. м будет жилой, остальная — коммерческой. Реализовывать проект будут ГК «КОРТРОС» и несколько других застройщиков до 2035 года.

Горнощитский планируется застраивать в несколько очередей. Ожидается, что на первом этапе здесь будет построено 1,2 млн кв. м жилья. Также в этой локации появятся детские сады на 7 тыс. мест и школы на 15,4 тыс. мест. Согласно проекту, на карте нового района появятся спортивные объекты, культурный центр и школы искусств. При проектировании Горнощитского были предусмотрены все основные виды общественного транспорта: трамваи, автобусы и городская электричка.

Для дошкольников здесь будет открыто 10 детских садов на 350 мест каждый и одно учреждение для 200 ребят. Также два дошкольных учебных заведения разместятся в помещениях других зданий — общее количество воспитанников там составит 200 человек. Предусмотрено строительство учреждений дополнительного образования почти на 3 тыс. мест и двух спортивных школ на 550 и 600 мест.

Кроме этого, на территории будут построены детская и взрослая поликлиники, торговые объекты и собственная станция скорой помощи. На территории также создадут 11 зеленых скверов и парк вдоль реки Шиловки. Общая протяженность дорог в микрорайоне составит 16 км, а трамвайных путей, которые проложат для горожан, — 4,7 км.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
02.10.2024 Представители ГК «КОРТРОС» в Екатеринбурге подписали соглашение о финансировании строительства инженерной инфраструктуры в Горнощитском

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Строительство инженерной инфраструктуры на территории нового жилого района Горнощитский ...

10.06.2024 Планы для девятого района

В новом микрорайоне на юго-западе Екатеринбурга построят 13 детсадов и шесть школ ...

06.06.2024 На юго-западе Екатеринбурга в новом районе будет построено 19 образовательных учреждений на 16 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В новом микрорайоне, который появится в юго-западной части Екатеринбурга, будет ...

26.04.2024 На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территорий ...

05.10.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «КОРТРОС» для развития Горнощитского района

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» ...

Популярные новости
07.02.2025Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек07.02.2025В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан07.02.2025Анна Тарасенко: Внедрение ИИ в креативные индустрии приведет к значительным структурным изменениям
Архив новостей
Март 2025 (107)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18