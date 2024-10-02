Инфраструктура для девятого района

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Представители ГК «КОРТРОС» в Екатеринбурге подписали соглашение о финансировании строительства инженерной инфраструктуры в Горнощитском

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Строительство инженерной инфраструктуры на территории нового жилого района Горнощитский ...

Планы для девятого района

В новом микрорайоне на юго-западе Екатеринбурга построят 13 детсадов и шесть школ ...

На юго-западе Екатеринбурга в новом районе будет построено 19 образовательных учреждений на 16 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В новом микрорайоне, который появится в юго-западной части Екатеринбурга, будет ...

На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территорий ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «КОРТРОС» для развития Горнощитского района

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» ...