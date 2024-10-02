Инфраструктура для девятого района

ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») в ближайшее время начнет строить инфраструктуру для Горнощитского микрорайона Екатеринбурга. Для этого специалисты используют опыт, полученный при строительстве и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения в Академическом районе. Об этом на выездном заседании комитета по энергетики СОСПП рассказал генеральный директор ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС») Алексей Обухов.
«Любое строительство начинается с инфраструктуры, и без надежных инженерных сетей невозможно создать комфортную городскую среду. В Академическом районе мы уже накопили значительный опыт в проектировании, строительстве и эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, и теперь он будет использован при развитии нового микрорайона — Горнощитского (Академического-2)», — отметил Алексей Обухов.
Всего за 15 лет в Академическом районе Екатеринбурга было построено пять канализационных насосных станций (КНС) и 53 км сетей водоотведения. Еще 24,3 км сетей запланировано построить в ближайшие два года, из них 5,3 км — в Горнощитском микрорайоне. Также на осваиваемой территории появятся пять КНС, включая первую канализационную насосную станцию, мощностью 15 тыс. кубометров в сутки.
На текущий момент перед девелопером стоит задача обеспечить работу системы водоотведения первой очереди строительства проекта застройки микрорайона «Горнощитский» в Екатеринбурге, производительностью 8 тыс. 412 кубометров в сутки, рассчитанную на 42 тыс. жителей. Проектные работы были начаты еще в 2024 году, в этом году уже начинается строительно-монтажная стадия с плановым сроком завершения работы в I квартале 2027 года.
Напомним, соглашение о комплексном развитии нового микрорайона Екатеринбурга глава города Алексей Орлов и генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселев подписали
в октябре 2023 года на полях форума 100+ TechnoBuild.
Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев рассказал, что проектирование нового района уральской столицы ведется в тесном сотрудничестве с администрацией города.
«В 2025 году мы планируем выходить на стройку. Масштабы нового объекта застройки будут определять новый вектор и успех развития Екатеринбурга как городской агломерации. Поэтому совместная детальная и скрупулезная работа на первых этапах является залогом успеха», — сказал
гендиректор ГК «КОРТРОС».
Соглашение о финансировании строительства инженерной инфраструктуры на территории нового жилого района «Горнощитский» в Екатеринбурге было подписано
между ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» и Сбером на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге осенью 2024 года.
Также в 2024 году глава Екатеринбурга утвердил
проект межевания территории Чкаловского района, на которой и планируется строительство нового жилого квартала с объектами социальной сферы. В границах ул. Лучистой — Полевского тракта — ЕКАД планируется построить сразу несколько образовательных учреждений — три школы на 1,5 тыс. мест каждая, две школы для 2 тыс. 250 тыс. детей и одну школу на 1,15 тыс. учащихся. Именно они положат начало микрорайону.
Всего же новый район Горнощитский займет 804 га. На осваиваемой территории построят 4,43 млн кв. м недвижимости, из которых 3,7 млн кв. м будет жилой, остальная — коммерческой. Реализовывать проект будут ГК «КОРТРОС» и несколько других застройщиков до 2035 года.
Горнощитский планируется застраивать в несколько очередей. Ожидается, что на первом этапе здесь будет построено 1,2 млн кв. м жилья. Также в этой локации появятся детские сады на 7 тыс. мест и школы на 15,4 тыс. мест. Согласно проекту, на карте нового района появятся спортивные объекты, культурный центр и школы искусств. При проектировании Горнощитского были предусмотрены все основные виды общественного транспорта: трамваи, автобусы и городская электричка.
Для дошкольников здесь будет открыто
10 детских садов на 350 мест каждый и одно учреждение для 200 ребят. Также два дошкольных учебных заведения разместятся в помещениях других зданий — общее количество воспитанников там составит 200 человек. Предусмотрено строительство учреждений дополнительного образования почти на 3 тыс. мест и двух спортивных школ на 550 и 600 мест.
Кроме этого, на территории будут построены детская и взрослая поликлиники, торговые объекты и собственная станция скорой помощи. На территории также создадут 11 зеленых скверов и парк вдоль реки Шиловки. Общая протяженность дорог в микрорайоне составит 16 км, а трамвайных путей, которые проложат для горожан, — 4,7 км.