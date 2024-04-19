Представители ГК «КОРТРОС» в Екатеринбурге подписали соглашение о финансировании строительства инженерной инфраструктуры в Горнощитском

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Строительство инженерной инфраструктуры на территории нового жилого района Горнощитский в Екатеринбурге профинансирует Сбербанк. Соглашение об этом на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild подписали заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин и Алексей Обухов, генеральный директор ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС»).Согласно документу, банк совместно с девелопером также оснастит строящиеся объекты технологическими решениями на основе искусственного интеллекта. Разработки позволят повысить качество жизни, снизить затраты на содержание зданий и коммунальные расходы. Сервис видеоаналитики от СберБизнесСофт и компании «Специальные Технологии Контроля» обеспечит круглосуточный мониторинг безопасности всех объектов микрорайона.Отметим, что ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» — это единый оператор, который реализует строительство сетей электро-, тепло- и водоснабжения в проекте комплексного освоения территории «Академический». В восьмом районе Екатеринбурга, основателем и ведущим застройщиком которого является АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), успешно реализована цифровая схема инженерных сетей района, с помощью которой осуществляется круглосуточный мониторинг систем тепло- и водоснабжения. При выходе параметров сети за пределы нормы система оповещает о неполадках. Она также позволяет контролировать исполнение заявок от жителей, информирует население о плановых отключениях и аварийных ситуациях при их возникновении.«Академический район — это пример успешного применения новых технологий в жилом строительстве, в том числе в части инженерной инфраструктуры. Строительство сетей единым оператором при комплексном освоении территории позволяет изначально внедрить взаимоувязанные технические решения по всем ресурсам, апробировать как новые технологии и материалы, так и использовать уже зарекомендовавшие себя проектные решения. В результате мы получаем технически надежную и энергоэффективную инженерную инфраструктуру с возможной экономией для жителей на размере коммунальных платежей. Уверен, что объединение нашего опыта строительства объектов инженерной инфраструктуры в Академическом районе с продуктами Сбербанка будет залогом успешной реализации проекта, будущего Горнощитского района», — отметил генеральный директор ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» Алексей Обухов.Новый микрорайон Горнощитский разместится в юго-западной части города. Общая площадь района составит 804 га, на территории будет построено 4,4 млн кв. м жилья и коммерческих объектов. Здесь смогут проживать 123 тыс. человек. В проекте также будет создано 43 тыс. рабочих мест в сфере производства, логистики и сфере услуг. Мастер-девелопер проекта «Горнощитский» — группа компаний «КОРТРОС».Планируется, что Горнощитский будут застраивать в несколько очередей. На первом этапе планируется 1,2 млн кв. м жилья, детские сады на 7 тыс. мест и школы на 15,4 тыс. учеников. Согласно проекту, в новом районе также появятся спортивные объекты, культурный центр и школы искусств. В составе транспортной инфраструктуры запланировано все необходимое для организации движения основных видов транспорта: трамваи, автобусы и городская электричка.