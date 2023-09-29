От Академического до Горнощитского

В первый день выставки 100+ TechnoBuild на стенде ГК «КОРТРОС» (в Екатеринбурге представлена АО СЗ «РСГ-Академическое) прошла презентация нового проекта — Горнощитского района, который в скором времени появится на карте города.Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов рассказал, что на принятие решения о проектировании новой территории застройки повлияла необходимость планирования будущего.«Сегодня мы презентуем новый проект, в перспективе это будущий девятый район города. Проект «Горнощитский» по масштабу будет сравним с Академическим районом. Здесь также заложено 800 га территории, планируется порядка 4,5 млн кв. м. застройки, предназначенной для 123 тыс. жителей. Это будущая перспектива жилищного развития Екатеринбурга. Не секрет, что сегодня Академический район с партнерами на своей площадке дает порядка 30% сдачи жилого фонда по году. И нужно думать о перспективе. После завершения строительства Академического района какой новый проект подхватит эти объемы и будет способствовать дальнейшему развитию города? Мы считаем, что этим проектом может стать «Горнощитский», — сказал Сергей Ланцов.Согласно проекту, застройка территории будет компактной. Кроме того, для комфорта будущих жильцов район будет иметь разную типологию.«В отличие от Академического района, где представлена в основном многоэтажная застройка, в Горнощитском планируются все типы застроек, в том числе индивидуальная, блокированная, мало-, средне- и многоэтажная», — рассказал Сергей Ланцов.Он также добавил, что при строительстве жилья здесь будут применяться энергоэффективные технологии, которые уже зарекомендовали себя при эксплуатации домов в Академическом районе.«Сегодня у нас на стенде представлена фасадная солнечная панель, которую мы успешно применяем при строительстве домов в Академическом районе. Это первый в России опыт использования подобных панелей именно на фасадах. И в дальнейшем, при строительстве Горнощитского района, мы будем применять все новейшие технологии для экономии электроэнергии в домах», — подчеркнул Сергей Ланцов.Реализовывать проект будут с 2024 по 2035 год в четыре очереди. Осваивать территорию девелопер будет комплексно, то есть буквально создавать новый город внутри уральской столицы со своими школами, детскими садами, торговыми центрами и рабочими местами.Согласно проекту, в Горнощитском детские сады будут находиться в радиусе 300-500 м от жилья, а школы — 500-800 м. В районе запланировано создание 7 тыс. мест в детских садах и 15,4 тыс. мест в школах. Также здесь появятся физкультурно-оздоровительный комплекс, стрелковый клуб, экстрим-парк, музыкальная и школа искусств, библиотека, культурный центр, школа танцев. Кроме того, планируется строительство торгового центра, фуд-маркета, ярмарочной площади, плэй-хаба и концертной площадки.Сергей Ланцов также подчеркнул, что при застройке новой территории компания учтет опыт, полученный при создании Академического района.«Мы учтем те проблемы, с которыми мы столкнулись, когда строили Академический район. Две основные — рабочие места и транспортная доступность. Транспортная доступность у площадки Горнощитского лучше: там есть выход на ЕКАД, в город и на междугородние путепроводы. Что касается рабочих мест, то уже сейчас здесь имеется бизнес-парк и логистический комплекс, что дает порядка 5-7 тыс. рабочих мест с перспективой развития до 15 тыс. Кроме того, в этом проекте мы закладываем дополнительные площадки под агрокластер, торговлю, транспортно-пересадочные узлы. И в целом на этой территории в ближайшие пять-семь лет может быть создано около 43 тыс. рабочих мест», — подчеркнул генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое».Главными рекреационными зонами района станут пойма реки Шиловка и искусственный водоем, а вдоль расположится природный парк. Во всех кварталах разобьют скверы для ежедневного отдыха и занятий спортом, а точками притяжения жителей станут крупные районные парки.Стоит добавить, что в перспективе в Горнощитском планируется строительство трамвайной ветки. Кроме этого, в новом районе проектом предусмотрены и другие основные виды городского общественного транспорта.Основным застройщиком района станет ГК «КОРТРОС», но, как и в Академическом районе, для реализации масштабного проекта будут привлекать разных девелоперов с опытом строительства в Екатеринбурге и за его пределами. Соглашения о сотрудничестве в сферах градостроительной деятельности, развития транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры в Горнощитском будут подписаны завтра на полях форума 100+ TechnoBuild.