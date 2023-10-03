Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «КОРТРОС» для развития Горнощитского района
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселев на полях форума 100+ TechnoBuild подписали соглашение о взаимодействии в целях комплексного развития территорий города.
В частности, в документе идет речь о развития района Горнощитский, застройкой которого займется ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое»).
Станислав Киселев рассказал, что реализация такого рода проектов невозможна без совместной целенаправленной работы с правительством области и администрацией города.
«Подписанное соглашение знаменует новый этап сотрудничества администрации города Екатеринбурга и застройщика. Уже проведена большая совместная работа в части градостроительной документации, и она будет завершена до конца года. В конце 2024 — начале 2025 года мы планируем выходить на стройку. Масштабы нового объекта застройки будут определять новый вектор и успех развития Екатеринбурга как городской агломерации. Поэтому совместная детальная и скрупулезная работа на первых этапах является залогом успеха», — сказал гендиректор ГК «КОРТРОС».
Напомним, что вчера на выставке 100+ TechnoBuild на стенде ГК «КОРТРОС» прошла презентация нового проекта — Горнощитского района, который в скором времени появится на карте города. Реализовывать проект будут с 2024 по 2035 год в четыре очереди. Осваивать территорию девелопер будет комплексно, то есть буквально создавать новый город
внутри уральской столицы со своими школами, детскими садами, торговыми центрами и рабочими местами.
Основным застройщиком района станет ГК «КОРТРОС», но, как и в Академическом районе, для реализации масштабного проекта будут привлекать разных девелоперов с опытом строительства в Екатеринбурге и за его пределами.