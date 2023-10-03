Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «КОРТРОС» для развития Горнощитского района

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Застройщик Горнощитского района Екатеринбурга подписал соглашение о сотрудничестве для создания новых рабочих мест на осваиваемой территории

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Сегодня на полях форума 100+ TechnoBuild генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» ...

От Академического до Горнощитского

На выставке 100+ TechnoBuild ГК «КОРТРОС» представила проект девятого района Екатеринбурга ...

При строительстве Горнощитского района Екатеринбурга будут применены новейшие технологии в сфере энергосбережения

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. При строительстве Горнощитского района Екатеринбурга будут применяться новейшие ...

ГК «КОРТРОС» представила на выставке 100+ TechnoBuild мини-версию Академического района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. ГК «КОРТРОС» продемонстрировала свои региональные проекты в рамках VIII Международный ...

Коротко о событиях месяца

13 апреля в 11.00 в Екатеринбурге (БЦ «Палладиум», ул. Хохрякова,10) состоится встреча руководства ГК «КОРТРОС» и АО ...