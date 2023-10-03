УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:44

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «КОРТРОС» для развития Горнощитского района

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселев на полях форума 100+ TechnoBuild подписали соглашение о взаимодействии в целях комплексного развития территорий города.

В частности, в документе идет речь о развития района Горнощитский, застройкой которого займется ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое»).

Станислав Киселев рассказал, что реализация такого рода проектов невозможна без совместной целенаправленной работы с правительством области и администрацией города.

«Подписанное соглашение знаменует новый этап сотрудничества администрации города Екатеринбурга и застройщика. Уже проведена большая совместная работа в части градостроительной документации, и она будет завершена до конца года. В конце 2024 — начале 2025 года мы планируем выходить на стройку. Масштабы нового объекта застройки будут определять новый вектор и успех развития Екатеринбурга как городской агломерации. Поэтому совместная детальная и скрупулезная работа на первых этапах является залогом успеха», — сказал гендиректор ГК «КОРТРОС».

Напомним, что вчера на выставке 100+ TechnoBuild на стенде ГК «КОРТРОС» прошла презентация нового проекта — Горнощитского района, который в скором времени появится на карте города. Реализовывать проект будут с 2024 по 2035 год в четыре очереди. Осваивать территорию девелопер будет комплексно, то есть буквально создавать новый город внутри уральской столицы со своими школами, детскими садами, торговыми центрами и рабочими местами.

Основным застройщиком района станет ГК «КОРТРОС», но, как и в Академическом районе, для реализации масштабного проекта будут привлекать разных девелоперов с опытом строительства в Екатеринбурге и за его пределами.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 18:01 Застройщик Горнощитского района Екатеринбурга подписал соглашение о сотрудничестве для создания новых рабочих мест на осваиваемой территории

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Сегодня на полях форума 100+ TechnoBuild генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» ...

03.10.2023 От Академического до Горнощитского

На выставке 100+ TechnoBuild ГК «КОРТРОС» представила проект девятого района Екатеринбурга ...

03.10.2023 При строительстве Горнощитского района Екатеринбурга будут применены новейшие технологии в сфере энергосбережения

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. При строительстве Горнощитского района Екатеринбурга будут применяться новейшие ...

06.10.2021 ГК «КОРТРОС» представила на выставке 100+ TechnoBuild мини-версию Академического района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. ГК «КОРТРОС» продемонстрировала свои региональные проекты в рамках VIII Международный ...

12.04.2017 Коротко о событиях месяца

13 апреля в 11.00 в Екатеринбурге (БЦ «Палладиум», ул. Хохрякова,10) состоится встреча руководства ГК «КОРТРОС» и АО ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»06.09.2023Любовь Торопицына про законопроект о самозапретах на кредиты15.09.2023Одеть Шигира
Архив новостей
Октябрь 2023 (133)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18