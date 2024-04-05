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Вчера, 10:59

План по школам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о планах по строительству в городе еще двух школ. В них смогут обучаться почти 2 тыс. человек.

«Мы сохраняем и продолжаем развивать муниципальную сеть образовательных учреждений. Поручил построить сразу две школы. Появятся они в активно застраиваемых микрорайонах Екатеринбурга в 2027 году. Необходимые средства на эти цели заложим в бюджете», — написал градоначальник в личном Telegram-канале.

План по школам

Так, первое учебное заведение откроется около ЦПКиО имени В. В. Маяковского — на пересечении улиц Щорса и Машинной. Одновременно там смогут учиться 1,5 тыс. школьников. Второе здание будет построено в Железнодорожном районе рядом со школой № 208 на улице Гражданской, 6. Благодаря этому у образовательной организации появится еще один корпус, где смогут учиться 400 ребят. А в пристрое нового здания разместится детский сад на 80 детей.

Кроме того, Алексей Орлов напомнил, что уже в этом году в Екатеринбурге завершится строительство трех школ: № 300 на улице Рощинской, № 133 в Академическом районе и здания на 1,5 тыс. учеников на улице Советской.

Также городские власти планируют строительство восьми детских образовательных учреждений на 6,5 тыс. мест в Октябрьском районе Екатеринбурга. Все садики будут построены в рамках проектов межевания территорий, которые утвердил Алексей Орлов.

Так, в границах Новосинарского бульвара — Сибирского тракта — улицы Олимпийской будет построено три дошкольных образовательных учреждения — одно на 250 мест и два на 350 мест, детский образовательный центр на 1,5 тыс. школьников и 350 дошкольников, а также школа на 1,5 тыс. мест.

Помимо этого, в границах этой территории появится культурно-досуговое учреждение на 470 зрительских мест с общедоступной библиотекой и детской школой искусств, рассчитанной на 330 воспитанников, а также детско-юношеская спортивная школа на 1,2 тыс. мест с организацией дополнительного образования на 280 мест и еще одна школа искусств на 280 учеников.

План по школам

Стоит отметить, что в начале апреля глава Екатеринбурга анонсировал строительство спортивной школы по баскетболу в Орджоникидзевском районе. Подрядчик для проведения строительных работ будет определен уже в ближайшие две недели.

«Объявили конкурс на строительство спортивной школы по баскетболу имени А.Е. Канделя. Подрядчик определится к концу апреля. Непосредственно к работам на площадке рассчитываем приступить в мае, чтобы уже через год кузница спортивных талантов распахнула свои двери для первых гостей», — сообщил градоначальник.

Новый спортивный объект будет располагаться по адресу улица Кировградская, 30а. Его площадь превысит 4 тыс. кв. м. Ожидается, что здесь, кроме ледовой арены и спортшколы, разместятся отделения художественной гимнастики, волейбола, единоборств и аэробики. В проекте архитекторы уделили особое внимание комфорту маломобильных категорий граждан, а также созданию благоустроенной среды на прилегающих участках.

Алексей Орлов подчеркнул, что все этапы строительства будут проходить под его личным контролем.

План по школам

Одновременно глава города рассказал и о строительстве второго корпуса детской музыкальной школы № 7 имени Сергея Рахманинова на 1,5 тыс. кв. м. Уже объявлен тендер, а пристрой должен быть сдан к августу 2025 года.

«К августу 2025 года школа получит пристрой на 1,5 тыс. кв. м. Его соединят с существующим зданием крытым переходом. В новом корпусе появятся учебные кабинеты, студия звукозаписи, большой оркестровый класс, библиотека и актовый зал на 118 зрителей с эстрадой. Для комфорта маломобильных горожан будет работать специальный лифт, который обеспечит связь между этажами», — пообещал глава города.

Напомним, что ремонт и строительство новых социальных объектов, в том числе организаций дополнительного образования для детей, находятся в приоритете у властей города. Так, в августе 2023 года при их поддержке в Академическом районе Екатеринбурга открылся корпус Екатеринбургской детской школы искусств (ЕДШИ) № 6 имени К. Е. Архипова на улице Академика Парина, 33. Помещение для занятий к 300-летию Екатеринбурга подарил городу ведущий застройщик Академического района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

План по школам

Отметим, что данное образовательное учреждение станет первым в России, где будет представлено эстрадно-джазовое направление. ЕДШИ № 6 имени К. Е. Архипова является одним из наиболее известных учреждений культуры города Екатеринбурга. Открытие нового музыкального корпуса позволило не только существенно увеличить количество детей, которым станет доступно приобщение к музыке, но и организовать на его базе большой детский эстрадный оркестр.

Изображения из личного Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова
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