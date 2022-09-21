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ГК «КОРТОС» представит на форуме 100+ TechnoBuild проект девятого района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. Девятый район появится на карте Екатеринбурга к 2035 году. Планами по комплексному освоению территории и строительству жилья на 123 тыс. жителей в ходе Х Международной строительной выставке 100+ TechnoBuild поделится АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

ГК «КОРТОС» представит на форуме 100+ TechnoBuild проект девятого района Екатеринбурга

Как сообщает пресс-служба застройщика, новый район будет называться «Горнощитский» и, возможно, появится на карте города уже в следующем году. По планам «РСГ-Академическое», этот проект комплексного освоения территории предполагает застройку 804 гектаров, что составляет примерно 3/5 от площади Академического района. До 2036 года на этой территории планируется построить 4,43 млн кв. м недвижимости, из которых 3,7 млн кв. м составит жилье.

ГК «КОРТОС» представит на форуме 100+ TechnoBuild проект девятого района Екатеринбурга

Согласно проекту, застройка территории будет компактной. Предполагается построить кварталы, состоящие из среднеэтажной, многоэтажной, смешанной и блокированной жилой застройки, а также кварталы индивидуальных домов.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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