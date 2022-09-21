ГК «КОРТОС» представит на форуме 100+ TechnoBuild проект девятого района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. ГК «КОРТРОС» за 8 месяцев текущего года реализовала в Академическом районе ...21.01.2022 ГК «КОРТРОС» построит новый офис в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. ГК «КОРТРОС» намерена построить новый офис в Академическом районе Екатеринбурга. Об ...10.12.2020 Свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект о появлении Академического района на карте региона
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2020. Законодательное собрание Свердловской области на ближайшем заседании рассмотрит ...30.10.2019 Проект освоения Академического района Екатеринбурга номинирован на премию Татищева и де Геннина
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В Екатеринбурге эксперты профильной комиссии премии Татищева и де Геннина отметили ...13.01.2011 В 2010 году каждый четвертый метр жилой недвижимости в Екатеринбурге возвело ЗАО «Ренова-СтройГруп-Академическое»
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2011. По данным администрации Екатеринбурга, ЗАО «Ренова-СтройГруп-Академическое» признано ...