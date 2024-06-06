Покупатели квартир у ведущего застройщика Академического района Екатеринбурга могут получить кешбэк до 5%

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УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Республика Кыргызстан будет поставлять в Свердловскую области лифты для многоквартирных ...

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