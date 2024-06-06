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Покупатели квартир у ведущего застройщика Академического района Екатеринбурга могут получить кешбэк до 5%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Клиенты Сбербанка получат кешбэк бонусами СберСпасибо при покупке жилья в Академическом районе Екатеринбурга. Соглашение об этом подписали генеральный директор АО «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов и заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Марат Мансуров, сообщает пресс-служба девелопера восьмого района.

Покупатели квартир у ведущего застройщика Академического района Екатеринбурга могут получить кешбэк до 5%
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Возврат до 5% бонусами СберСпасибо будет начисляться частями в течение полугода клиентам с ипотекой Сбербанка, выбравшим квартиру у застройщика АО СЗ «РСГ-Академическое». Так, если стоимость квартиры составляет 9 млн руб., то клиенту будет начислено 450 тыс. бонусов — по 75 тыс. в месяц. Этими бонусами можно, например, погашать ежемесячные платежи по ипотеке.

«Мы всегда стремимся предложить нашим покупателям самые выгодные условия по приобретению недвижимости. Благодаря долгосрочному сотрудничеству со Сбером мы заключили взаимовыгодное для всех сторон соглашение, которое соответствует принципам win-win. Уверен, что данное предложение оценят и покупатели жилья в проекте «Академический», благодаря чему они смогут повысить комфорт и качество своей жизни», — рассказал генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Ранее ГК «КОРТРОС» подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком на полях 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Стороны договорились о сотрудничестве в области развития цифровых технологий, которые на практике будут внедряться в девелоперские продукты.
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