Покупатели квартир у ведущего застройщика Академического района Екатеринбурга могут получить кешбэк до 5%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. ГК «КОРТРОС» подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком на ...21.05.2024 ГК «КОРТРОС» стала первой по объему ввода жилья в Свердловской области в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В рамках конференции Уральского федерального округа «Многоквартирное строительство: ...15.01.2024 ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг свердловских застройщиков по вводу жилья
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По итогам 2023 года рейтинг свердловских девелоперов по вводу жилья вновь возглавило АО ...02.11.2023 Свердловская область и Республика Кыргызстан подписали соглашения о сотрудничестве в сферах поставки лифтов и продукции легпрома
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Республика Кыргызстан будет поставлять в Свердловскую области лифты для многоквартирных ...27.08.2009 Между ЗАО «Ренова-СтройГруп-Академическое» и Уральским банком Сбербанка России будет подписано соглашение о сотрудничестве
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2009. Завтра, 28 августа 2009 года, генеральный директор ЗАО «Ренова-СтройГруп-Академическое» ...