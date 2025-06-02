В Академическом районе Екатеринбурга заложили камень в основание будущего ЗАГСа

В Екатеринбурге 1 июня ГК «КОРТРОС» организует масштабный праздник в честь 20-летия проекта «Академический»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил руководителем Академического района Николая Смирнягина. Об этом сообщает ...

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. С 1 октября вступают в силу решения, согласно которым Академический официально ...

На строительство кольцевой дороги на въезде в Академический район Екатеринбурга направят более 1,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2020. На строительство транспортной развязки — кольцевой дороги на въезде в район ...